Steve Backshall 带领 Ocean Down Under

电视节目主持人、作家、冒险家和全能顶尖人物史蒂夫巴克肖 (Steve Backshall) 将于 2025 年将他的海洋现场舞台秀带到澳大利亚。

继 9 月份在悉尼 GO Diving Show ANZ 主舞台上担任主角之后，史蒂夫将回到澳大利亚，在七个不同的地点巡回演出，表演广受好评、鼓舞人心的节目《海洋》，该节目的副标题恰好是“让海洋梦想照进现实”。

史蒂夫·巴克肖的海洋 这是一封写给地球上最令人兴奋的环境的情书，同时也是进一步了解我们需要采取哪些措施来拯救海洋的绝佳方式。

作为热门电视节目《致命 60》的明星，史蒂夫通过特技、实验、道具、尖端科学和大屏幕镜头，将他二十年电视生涯中标志性的活力带入生活。从大白鲨到大鲸鱼，从海豹到沙丁鱼群，从虎鲸到深海奇观，他以惊人的细节捕捉到了蓝色巨人的标志。

对于所有年龄段的粉丝来说，这都是一次深入探索海底奇妙世界的绝佳机会。全家必看！

他在澳大利亚的巡演包括：

9 月 XNUMX 日 – 珀斯，河畔剧院

11 月 XNUMX 日 – 阿德莱德，AEC 剧院

13 月 XNUMX 日 – 布里斯班，昆士兰太平洋会议中心

15 月 XNUMX 日 – 纽卡斯尔，市民剧院

16 月 XNUMX 日 – 悉尼，恩莫尔剧院

17 月 XNUMX 日 – 堪培拉剧院

18 月 XNUMX 日 – 墨尔本，哈默厅

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重返英国

如果你错过了史蒂夫 10 月和 11 月的英国海洋巡演，也不用担心，他将重返 GO潜水表演 于 1 月 2 日至 XNUMX 日在 NAEC Stoneleigh 担任主讲嘉宾。

买一送一门票 现已开始发售英国潜水日历上这一首要活动的门票。