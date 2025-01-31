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所罗门航空开通首条跨塔斯曼航线

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所罗门航空开通首条跨塔斯曼航线

所罗门航空 21 年 2025 月 238 日出发奥克兰-布里斯班航班单程票价 513 新西兰元起，往返票价 XNUMX 新西兰元起

所罗门航空正在庆祝其首条从奥克兰飞往布里斯班的跨塔斯曼航线
所罗门航空奥克兰-布里斯班航线开通票价 238 新西兰元 单程和 513 新西兰元 往返（含税）。特价票价是目前新西兰和澳大利亚之间全服务航空最低的票价。

所罗门航空将使用空客 A320 客机从奥克兰飞往布里斯班，提供 12 个商务舱座位，
2 x 2 配置，138 x 3 配置，3 个经济舱座位。飞行时间为 3 小时 45 分钟。


所罗门航空奥克兰-布里斯班航线开通票价  一直销售至售完为止，包括：

  • 全方位服务的航空公司，美味的餐食、小吃、饮料、卓越的机上服务
  • 经济舱每人可免费托运行李30公斤，商务舱每人可免费托运行李40公斤
  • 经济舱随身行李限额为 7 公斤，商务舱为 10 公斤
  • IE 725 航班将于周五上午 6.30:07.15 从奥克兰出发，上午 XNUMX:XNUMX 抵达布里斯班，以便您度过一整天的工作时间或转机前往其他澳大利亚目的地或所罗门群岛
  • 当天即可抵达霍尼亚拉和蒙达，通往西部省和伊莎贝尔省的主要旅游目的地
  • 尝试当地太平洋航空​​公司的绝佳机会，所罗门群岛备受喜爱的国家航空公司

*Belama Plus 会员和完全灵活票价可享受额外行李限额

所罗门航空表示，这条新航线是该航空公司新的国际航班时刻表的一个重要特色。

所罗门航空商务经理约翰·沃佩雷斯 (John Wopereis) 表示：“我们非常高兴开通首批跨塔斯曼航线，为新西兰人提供直飞布里斯班的新航空选择，也为前往所罗门群岛的旅客提供经布里斯班当天便捷转机至我们的国际门户霍尼亚拉和蒙达。”

他说：“奥克兰-布里斯班往返航班的时间安排提供了良好的连通性，使商务和休闲旅客以及 RSE 工作人员和 VFR 交通（探访澳大利亚、新西兰和所罗门群岛的亲朋好友）的旅行更加轻松、经济实惠。”

“虽然我们预计许多人会使用该航班在奥克兰和布里斯班之间进行点对点旅行，但该服务还可与我们从布里斯班飞往蒙达和霍尼亚拉的航班无缝衔接，让人们可以在同一天从新西兰经布里斯班飞往所罗门群岛西部省和伊莎贝尔省的一些主要旅游目的地，”他补充道。

沃佩雷斯先生表示：“这条航线是我们扩大的国际航班计划的一部分，旨在增强区域连通性、提高运营效率并确保乘客和货物的顺畅旅行体验。”

有关更多信息，请参见 flysolomons.com 或关注我们，获取所罗门航空的最新动态，Facebook 所罗门航空公司，Instagram 所罗门航空Insta or 所罗门航空LinkedIn 

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本周播客中，有一篇关于红海当局在 Sea Story 号沉没事件后所作的严厉报道。有几项新纪录，包括在 50 米处拍摄照片和水下步行距离纪录。马来西亚一家潜水度假村的执照已被政府正式吊销。 https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备： https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和https://www.mikesdivestore.com 提供所有必备装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

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