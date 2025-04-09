Soft Magic Descending 获得潜水员评委一致好评

英国潜水教练兼专业艺术家 Laura Parker 直到偶然在杂志上读到关于亚洲潜水博览会 (ADEX) 海洋之声比赛的消息后才知道这个比赛。 网际网路 国际潜水展览会指南 今年早些时候。

不过，她很高兴自己能继续追寻这条线索，因为她的画 软魔法降临 刚刚赢得了这项享有盛誉的比赛的艺术作品类别的冠军。“我当时只是一时兴起报名参赛，希望能入围决赛，但当我得知我的两件参赛作品中，有一件最终获得了该类别的冠军时，我既惊喜又激动，”帕克告诉 网际网路.

这幅画是她最近创作的“水中倒影”系列作品之一，6 月 XNUMX 日，新加坡跳水比赛的评审团在展览主舞台上现场评选出获奖者，这幅画给评审团留下了深刻的印象。

ADEX 是亚洲规模最大、持续时间最长的潜水展，海洋之声比赛则以摄影、摄像和艺术的形式展现自然。

由水下摄影家组成的 10 人评审团星光熠熠，其中包括 David Doubilet、Jennifer Hayes、Berkley White、Erin Quigley、Franco Banfi、Kate Jonker、Kay Burn Lim、Nicolas Remy、Tobias Friedrich 和 William Tan。

ADEX 2025 获奖作品：Soft Magic Descending

劳拉·帕克 (Laura Parker) 是一位来自萨里郡里士满的自学成才的画家，她提交了两幅画作，并都进入了最终候选名单，但 软魔法降临 评委们将其描述为“一件真正令人惊叹的作品”，几位评委表示希望将其挂在家里的墙上。

暖光

这幅46 x 46厘米的画作采用丙烯颜料和铅笔在一块木板上创作而成。帕克之前的许多作品都直接取材于她的水下经历，图像通常反映的是海洋生物和锈迹斑斑的沉船，但 软魔法降临 是从顶部看到的景色，灵感来自于沿着蜿蜒的小溪散步。

“软魔法降临 “是对色彩和图案的探索，如同温暖的光线在漆黑的水面上飞舞，追逐交织，”帕克在参赛作品描述中写道。“我喜欢这些涟漪运动所创造的无限形状和形式的变化可能性，并本能地通过大胆而富有表现力的手势来移动颜料。”

“用泥水匠的泥刀而不是刷子，我无法完全控制颜料的流动和融合。实验和冒险让我感到兴奋，当我在颜料上叠加多层，创造出意想不到的意象，仿佛光在水面上舞动，投射出阴影，创造出形状和氛围时，我就能发现意想不到的惊喜。”

Laura Parker 的另一部作品《Wrecked》根据她的潜水经历改编，也进入了决赛

“对我来说，创作艺术既令人兴奋，又令人害怕，既令人沮丧，又令人上瘾，既令人满足，又让我受益匪浅，是我生活中不可或缺的一部分。”帕克补充道。她的 作品首次出现 on 网际网路 2021 年，加勒比风格的艺术作品 在深处 被选中在伦敦牛津街一家服装店的三层楼进行投影。

她把这幅画“当作封锁期间凄凉心情的解药，因为我回忆起在海浪下经历的宁静时刻”。

2006年，54岁的帕克在英属维尔京群岛获得了潜水员资格，并于次年返回英国成为一名潜水教练。她的许多水下绘画作品都源于她在格林纳达定期潜水和摄影的经历。

了解更多 在她的网站上了解这位艺术家， 更多关于 ADEX 海洋之声 点击此处。

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