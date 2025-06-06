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Shearwater 和 Avelo 在 Scuba Show 上推出 Jetpack

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阿韦洛

创新的 Avelo Labs 潜水系统已经与 Shearwater 建立了联系， 一台 品牌在其产品上推出了 Avelo 模式，但在上周末于加利福尼亚州长滩举行的 Scuba Show 活动上，这两家开创性的公司向一组精选的行业代表推出了 Jetpack。

因其强大和功能丰富而闻名 潜水电脑目前，Shearwater 已进军专业潜水设备的开发和制造，其中 Shearwater 为 Avelo 设计的 Jetpack 是首款产品。

全新 Shearwater Jetpack 专为最大程度提升舒适度和释放 Avelo 系统的全部潜力而设计。它配备内置气压监控功能，并与 Shearwater 无缝集成。 潜水电脑 使用 Avelo 模式，实现精确的气体跟踪、浮力预测和实时性能分析。

此次发布会紧随 Shearwater 与 Avelo Labs 宣布于 2024 年底建立战略研发合作伙伴关系之后，将 Shearwater 的技术专长和卓越产品与 Avelo 的突破性创新相结合。Avelo 系统挑战了数十年来水肺设备设计的传统，以精简直观的系统取代笨重复杂的装置，该系统基于两大关键创新——Hydrotank 和 Jetpack——打造。

阿韦洛
创新的 Avelo 系统

Shearwater Research 首席执行官 Jason Leggatt 表示：“Shearwater 成立的初衷是为技术潜水员提供强大、便捷、可靠的解决方案。我们的目标是真正推动技术潜水社区的长期发展，而要实现这一目标，行业需要提供更好的潜水体验，让潜水员更愿意投入到他们的潜水之旅中。”

Shearwater 凭借 Peregrine 和 Tern 系列首次进军休闲潜水领域，但迄今为止，该领域尚未出现突破性的创新。我们与 Avelo 的合作并非背离我们的初衷，而是锦上添花。我们将借助 Shearwater 的技术能力和对卓越产品的执着，打造更美好的潜水体验——从一开始就精益求精。

Shearwater Jetpack for Avelo 潜水为潜水商店和教练提供了一种吸引潜水员的全新方式，提供差异化​​、数据丰富的体验，鼓励潜水员进步和保留。

“我从小就从事潜水教学工作，亲眼目睹了许多潜水员面临的困境，”Avelo Labs 首席执行官 Aviad Cahana 说道。“我一直有一种挑战现状的本能。我不断地问自己：为什么水肺装备这么重？为什么我们不能让体验变得更好？这些问题促使我们发明了 Avelo 系统。我们与 Shearwater 的合作是实现这一愿景的下一步。”

Shearwater Jetpack 的概念演示装置在 Scuba Show 上进行了全球首秀，最终配置和全部功能将于佛罗里达州奥兰多的 DEMA 2025 上与商业计划一起公布。 

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