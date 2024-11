沙夫将从北向南潜水马尔代夫

潜水 讲师 Shafraz ‘Shaff’ Naeem has set himself record-setting challenges in the past, and this February he plans to embark on an ambitious if enjoyable underwater undertaking – diving clear across the Maldivian archipelago.

2025 年马尔代夫环游潜水活动由 Naeem 联合创办的慈善机构 Ocean 6/50 组织。这支船宿探险队将从最北端 Haa Alif Thuraakunu 出发,向南航行,计划历时 26 天,抵达阿杜环礁。

从 Haa Alif Thuraakunu 向南到阿杜环礁的路线

Naeem 每天至少要在每个环礁的关键位置进行几次 1-2 小时的潜水,并使用 DPV 进行快速推进,他预计自己的 50 多次潜水每次的距离通常为 8-10 公里,因此总共可以覆盖相当大的面积。

他说,此举的目的是收集潜水中可用的科学海洋数据,并与国际和当地合作伙伴进行分析和传播。

海洋 6/50 is a foundation set up to provide Maldivian recreational and professional divers with resources and support, including 测试 programmes and workshops. It also aims to protect the Maldives' underwater ecosystems.

该团队将在沿途的岛屿上停留,举行信息发布会,目的是“激励马尔代夫人,与我们的自然生态系统建立更深层次的联系,鼓励年轻人为子孙后代保护和保存它”。

沙夫·纳伊姆

Naeem, a former military diving 讲师 who has TDI/SDI, PADI and SSI certifications, has spent 27 years working in the diving industry, most recently focusing on 水下摄影.

他创造了亚洲最长潜水记录 50 小时直播潜水 2022 年将迎来马尔代夫潜水业半个世纪的辉煌。

为了这次新的探险,他组建了一支由 26 名技术支持潜水员组成的团队,他们还承担着从医疗支持到摄影等一系列额外职责,其中包括 Ben Reymenants、Michael Menduno 和 Saeed Rashid 等知名人士。

潜水队将游览马尔代夫各处环礁的最佳景点

行程将于 处女座皇帝 船宿潜水,配备潜水设备,包括 Divesoft CCR Liberty 侧挂式呼吸器、Seacraft Ghost 2000 DPV 和 XDeep Stealth 2.0 Tech BC。了解有关 2025 年马尔代夫之旅 在探险现场。

