第二届澳大利亚水下摄影大赛将于2025年XNUMX月启动

- 澳大利亚水下奖——这项专注于澳大利亚地区的顶级水下摄影比赛强势回归。与首届取得巨大成功的比赛一样，2025 年的比赛由历史悠久的 水下大洋洲、DPG、水下成像设备及潜水装备经销商 威斯康星大学图像.

与去年一样，比赛将在 澳新潜水展 9月在澳大利亚悉尼。展览将再次展出Printing Partner入围作品的精美金属版画。 摄影市场，可供购买。一半的收益来自 打印 销售额将捐给环境合作伙伴 澳大利亚海洋保护协会 和 以 3 为海.

奖品价值超过 50,000 澳元 总共包括世界顶级度假村和船宿的潜水旅行，以及最新的水下 照片 以及视频设备。参赛者争夺以下奖项 9类别， 包括 独特的“Reels Showcase”视频类别。各类别获奖作品中的最佳图像或视频将获得“最佳展品”的殊荣。今年的评审团由 照片 法官 托比亚斯·弗里德里希（Tobias Friedrich）, 杰恩·詹金斯, 马蒂·史密斯, 坦尼娅·霍珀曼斯, 斯科特·波特利 和 William Tan；以及视频评委 菲利普·汉密尔顿 和 罗斯·朗（Ross Long）.

比赛呼吁世界各地充满热情的水下摄影师提交他们最迷人、最引人注目的照片，并 YouTube的来自澳大利亚地区的视频。摄影师们受邀沉浸在捕捉这片非凡海洋精髓的挑战中，每一帧画面都讲述着海洋微妙的平衡和令人惊叹的美丽。

比赛 1月XNUMX日开幕 和 20 年 2025 月 XNUMX 日关闭获奖者名单将于 6 月 7 日至 XNUMX 日在 Go Diving Show ANZ 的颁奖典礼上揭晓，随后 水下竞赛.com比赛结果将很快由全球支持媒体合作伙伴发布。每幅参赛图片或视频的参赛费用为10美元。

第二届澳大利亚水下摄影大赛将于 2025 年 2 月启动 XNUMX

了解更多详情， www.underwaterawards.com，并确保检查 2024赢家.