Seafari Diving 推出巴哈马豪华船宿游轮 Blue Marlin

Seafari Diving 在埃及和马尔代夫运营高端潜水船，该公司宣布将于明年推出最先进的豪华船宿游轮 Blue Marlin，这将重新定义巴哈马群岛的潜水体验。

这艘宏伟的钢壳船由潜水员专门为潜水员从龙骨开始建造，将提供舒适性、安全性和世界级潜水探险的终极融合。

Blue Marlin 号长 42 米，宽 14 米，经过精心设计，旨在提供无与伦比的潜水体验。该船拥有四层宽敞的甲板和 26 间装潢雅致的客舱，最多可容纳 XNUMX 位宾客，提供极致舒适的住宿体验。住宿选择包括两间单人舱、两间特大号客舱和十间双床舱，所有客舱均配备独立卫浴、海景以及独立控制的空调。

蓝马林号上布置豪华的双人舱

整艘船将配备高速互联网接入的 WiFi，以及船上内联网和娱乐系统。

蓝马林将推出五晚、七晚、十晚和十四晚的行程，带您游览巴哈马群岛最壮观的潜水胜地，尤其注重世界级的鲨鱼潜水体验。宾客将有机会与双髻鲨、虎鲨和远洋白鳍鲨一起潜水，探索充满活力的珊瑚礁、险峻的悬崖峭壁、神秘的蓝洞、历史悠久的沉船等等，感受巴哈马群岛蓬勃发展的海洋生态系统。

蓝马林鱼将拥有宽敞的潜水甲板

Blue Marlin 的设计充分考虑了潜水员的安全和便利，拥有宽敞的潜水甲板，提供充足的装备存放和准备空间。船上设施包括一间可欣赏全景海景的专用餐厅，以及一间可饱览壮丽海景的休息室，是潜水间隙放松身心的理想场所。

此外，船上还设有带躺椅的阳光甲板和带舒适座椅的露天酒吧区，为客人在一天潜水后放松身心创造了温馨的氛围。

蓝马林鱼号的阳光甲板

该船配备了最先进的安全和导航系统，并被归类为客运游艇，确保符合最高的国际安全标准。

深入探索非凡

为了提升潜水体验，Blue Marlin 将配备两艘充气艇 (RIB)，提供高氧潜水和潜水课程。该船支持循环呼吸器和技术潜水，并通过与 KISS Rebreathers US 和 Dive Talk 合作，提供全新 DiveTalk GO! 循环呼吸器系统的指导和租赁服务。此外，宾客还可以从 Bare Sports 和 Atomic Aquatics 租赁高品质设备。

Blue Marlin 的建造也充分考虑了可持续性。该船将配备污水处理装置和减排设备，以确保对环境的影响最小化，这与 Seafari Diving 的环保运营理念相契合。

蓝马林号上的温馨休息室

Seafari 创始人 Jean Henon 表示：“我们打造 Blue Marlin 的初衷是为追求舒适、冒险和世界级潜水体验的潜水爱好者提供极致的船宿体验。凭借其豪华的设施、专业的船员和精心策划的行程，我们期待着宾客们登上 Blue Marlin，开启一段在巴哈马群岛的难忘冒险之旅。”

蓝枪鱼号现已开放预订，将于2026年2,350月启航。邮轮价格XNUMX美元起。欲了解更多信息并预订您的潜水探险之旅，请点击 点击这里.