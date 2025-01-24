杂志订阅
每月 3 英镑即可移除广告
登录

跨越七大洲的潜水冲刺创下世界纪录

在 Google 新闻上关注我们
订阅我们的每周通讯
巴林顿·斯科特在马耳他潜水（利亚姆·萨默维尔）
巴林顿·斯科特在马耳他潜水（利亚姆·萨默维尔）

美国潜水员巴林顿·斯科特创造了一项已证实的吉尼斯世界纪录，以最快时间横跨七大洲进行水肺潜水。

打破这一纪录需要 30 天，但斯科特（又名 BJ）却在不到 20 天的时间内成功完成。他的环球旅行于去年 19 月 19 日至 40 月 13 日期间进行，共耗时 3 天 XNUMX 小时 XNUMX 分钟。

横跨七大洲：斯科特在泰国 (Barrington Scott/Bj.thetraveller)
斯科特在泰国（Barrington Scott/Bj.thetraveller）

“创下这项纪录不仅仅是个人成就，更是坚韧不拔、探索精神和地球水下世界之美的证明，”斯科特说道。“我希望这能激励其他人——尤其是黑人社区——热爱水上运动和冒险。”

作为水上运动代表性的倡导者，斯科特表示他致力于增加潜水行业的多样性，因为非裔美国人仅占该行业的劳动力的 5-8％。

治愈与目的

Scott 自 2021 年起担任 PADI 高级潜水员培训师，同时也是一名训练有素的厨师、自由潜水员、儿童书籍作家和摄影师。他成长于 纽约在搬到亚利桑那州凤凰城之前，他出生于布朗克斯，但现在大部分时间都在泰国度过，他说他选择泰国作为基地是因为这里的潜水机会以及文化和美景。 

他说，小时候他通过《国家地理》和《探索》等电视频道看到的自然世界令他着迷。

在经历了一段时间的寄养生活并作为美国海军陆战队的战地电报员完成阿富汗军事部署后，他表示，自己从 2015 年开始热爱潜水，从而找到了“治愈和目标”。他在巴哈马群岛学会了潜水，这项运动已经带他去过 35 多个国家。

吉尼斯世界纪录
新的吉尼斯世界纪录

他计划通过赞助和捐赠为他的 “吉尼斯世界纪录大全” 并表示，他穿越七大洲的旋风之旅让他在从南极洲的原始水域到澳大利亚的珊瑚礁等各种不同的海洋生态系统中获得了许多“一生难得”的体验。

他说，每次潜水都凸显了海洋保护的紧迫性。

斯科特说：“我最难忘的一次潜水是和朋友们在洪都拉斯进行的，但这次探险让我明白，突破可能的极限可以为他人打开大门。”

他说他计划继续通过 Instagram 激励独自旅行者并分享旅行建议 旅行者，同时倡导可持续旅游和海洋保护。

也在 Divernet 上： 水下模特拍摄刚刚进入装饰阶段, 女子自由潜水员挑战绝对纪录行走, 沉浸式视频记录冰下潜水

最近更新 水肺潜水员杂志的播客片段
本周播客中，有一篇关于红海当局在 Sea Story 号沉没事件后所作的严厉报道。有几项新纪录，包括在 50 米处拍摄照片和水下步行距离纪录。马来西亚一家潜水度假村的执照已被政府正式吊销。 https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备： https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和https://www.mikesdivestore.com 提供所有必备装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

本周播客中，有一篇关于红海当局在 Sea Story 号沉没事件后所作的严厉报道。有几项新纪录，包括在 50 米处拍摄照片和水下步行距离纪录。马来西亚一家潜水度假村的执照已被政府正式吊销。

https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/
https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/
https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/
https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/

#水肺 #scubadiving #scubadiver

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xRUU4M0JFMUQ4QTA2MjVB

对红海当局的严厉报告#scuba #podcast #news

泰国潜水之旅额外内容 w/@AggressorAdventures #scubadiving #thailand Aggressor 会员链接：https://www.scubadivermag.com/affiliate/bylq #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。 本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容，包括文本、图形、图像和信息，仅供一般参考，不能取代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

泰国潜水之旅附加服务 @AggressorAdventures #scubadiving #thailand

侵略者联盟链接：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/bylq


#水肺 #scubadiving #scubadiver

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRkU3NjdFNDBDMjFBNTlF

泰国潜水之旅附加服务 w/@AggressorAdventures #scubadiving #thailand

@fredr1 #AskMark - 嘿，马克。感谢您的精彩内容。您能谈谈部分混合和连续混合（以及“蓄气” - 如果不同的话）氮氧混合气的来龙去脉吗？我知道您需要一个 02 清洁的气瓶用于 PB，但不需要用于 CB？您可以在 CB 或蓄气之间来回切换空气和氮氧混合气填充吗？谢谢！ #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

@fredr1
#AskMark - 嘿，马克。感谢您的精彩内容。您能谈谈部分混合和连续混合（以及“蓄积” - 如果不同的话）氮氧混合气的来龙去脉吗？我知道您需要一个 02 清洁的气瓶用于 PB，但不需要用于 CB？您可以在 CB 或蓄积气瓶之间来回切换空气和氮氧混合气填充吗？谢谢！
#水肺 #scubadiving #scubadiver

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS45MTRCQjE3QzVGNDREODIz

如何制作氮氧混合气？#AskMark

订阅

让我们保持联系！

获取所有 Divernet 新闻和文章的每周综述 潜水面具
我们不是垃圾邮件！ 阅读我们的 私隐政策 获取更多信息。

订阅
通知
客人

0 评论
最投票
最新 最老的
内联反馈
查看所有评论
最新评论
雷克斯·哈格雷夫: 社区水肺潜水：康沃尔俱乐部需要帮助
JEFF: 社区水肺潜水：康沃尔俱乐部需要帮助
约翰·格林伍德: 普尔潜水诊所即将关闭
比尔·盖茨: 软管断开导致斯卡帕号潜水员死亡
锡南·奥尔罕·延古尔: Halcyon 品牌重塑：“新面貌，新冒险”
最新资讯
跨越七大洲的潜水冲刺创下世界纪录 跨越七大洲的潜水冲刺创下世界纪录
普尔潜水诊所即将关闭 普尔潜水诊所即将关闭
沉没 80 年：又一架博福特轰炸机被追踪 沉没 80 年：又一架博福特轰炸机被追踪
北海潜水员发现持续燃烧的二战沉船 北海潜水员发现持续燃烧的二战沉船
BBC 报道海上故事潜水员幸存者遭到胁迫 BBC 报道海上故事潜水员幸存者遭到胁迫 
水下模特拍摄刚刚进入装饰阶段 水下模特拍摄刚刚进入装饰阶段
关注我们.
Facebook X-推特 Instagram Youtube 线
本网站上未注明出处的图片版权归摄影师所有。
联系潜水员杂志 了解详情。
Facebook X-推特 Instagram Youtube 线
版权所有2025年 洛克传媒有限公司 版权所有。
赠送订阅
每月 3 英镑订阅