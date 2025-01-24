跨越七大洲的潜水冲刺创下世界纪录

美国潜水员巴林顿·斯科特创造了一项已证实的吉尼斯世界纪录，以最快时间横跨七大洲进行水肺潜水。

打破这一纪录需要 30 天，但斯科特（又名 BJ）却在不到 20 天的时间内成功完成。他的环球旅行于去年 19 月 19 日至 40 月 13 日期间进行，共耗时 3 天 XNUMX 小时 XNUMX 分钟。

斯科特在泰国（Barrington Scott/Bj.thetraveller）

“创下这项纪录不仅仅是个人成就，更是坚韧不拔、探索精神和地球水下世界之美的证明，”斯科特说道。“我希望这能激励其他人——尤其是黑人社区——热爱水上运动和冒险。”

作为水上运动代表性的倡导者，斯科特表示他致力于增加潜水行业的多样性，因为非裔美国人仅占该行业的劳动力的 5-8％。

治愈与目的

Scott 自 2021 年起担任 PADI 高级潜水员培训师，同时也是一名训练有素的厨师、自由潜水员、儿童书籍作家和摄影师。他成长于 纽约在搬到亚利桑那州凤凰城之前，他出生于布朗克斯，但现在大部分时间都在泰国度过，他说他选择泰国作为基地是因为这里的潜水机会以及文化和美景。

他说，小时候他通过《国家地理》和《探索》等电视频道看到的自然世界令他着迷。

在经历了一段时间的寄养生活并作为美国海军陆战队的战地电报员完成阿富汗军事部署后，他表示，自己从 2015 年开始热爱潜水，从而找到了“治愈和目标”。他在巴哈马群岛学会了潜水，这项运动已经带他去过 35 多个国家。

新的吉尼斯世界纪录

他计划通过赞助和捐赠为他的 “吉尼斯世界纪录大全” 并表示，他穿越七大洲的旋风之旅让他在从南极洲的原始水域到澳大利亚的珊瑚礁等各种不同的海洋生态系统中获得了许多“一生难得”的体验。

他说，每次潜水都凸显了海洋保护的紧迫性。

斯科特说：“我最难忘的一次潜水是和朋友们在洪都拉斯进行的，但这次探险让我明白，突破可能的极限可以为他人打开大门。”

他说他计划继续通过 Instagram 激励独自旅行者并分享旅行建议 旅行者，同时倡导可持续旅游和海洋保护。

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