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红海翻车鱼目击事件成为当地新闻

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Damian Groves 来自 水肺潜水探险 最近，我们登上了 帝皇精英，沿着红海著名的五大路线航行，惊讶地发现不止一次，而是两次看到了翻车鱼，也就是太阳鱼——一种罕见的埃及海域访客。

这次旅行的开端非常幸运——在第一次和第二次潜水时，一群活泼的海豚两次加入了我们的队伍。这些亲密的互动让客人着迷，为非凡的一周奠定了基础。

接下来，该团队探索了拉斯穆罕默德 (Ras Mohammed) 充满活力的珊瑚礁和传说中的沉船 Thistlegorm 和 詹尼斯·D，但真正的刺激发生在兄弟群岛。在南部高原的第一次潜水中，他们遇到了通常好奇的远洋白鳍鲨。然而，当他们靠近灰礁鲨清洁站时，达米安发现一个巨大的东西正在靠近。起初，他很难辨认出它的形状，但很快意识到那不是一条，而是两条巨型翻车鱼，或称翻车鱼。这些稀有​​而雄伟的生物靠近了，为整个团队带来了一次不可思议的邂逅。

YouTube视频
观看 Damian 拍摄的两条翻车鱼的视频

在大哥岛，冒险升级了，潜水员们准备潜入深海时，一只好奇的白鳍鲨在水面下盘旋。当团队潜入水中时，这只鲨鱼优雅而威风的身影让整个过程惊心动魄。他们向沉船下潜 努米底亚，他们看到了清晰可见的景色，可以详细探索这艘船那令人难以忘怀的美丽残骸。

就在大家结束潜水时，达米安发现一个熟悉的身影从深蓝色中浮现出来。令他惊讶的是，这正是之前看到的两条翻车鱼，它们现在正游弋在清洁站。这些海洋巨物有着奇特的圆盘状身体和近三米长的巨型鱼鳍，在水中轻松滑行。每条鱼重约 500 公斤，它们的大小和距离使周围的一切都显得渺小。大家惊叹地看着清洁鱼照顾翻车鱼，创造了一个令人着迷的罕见水下奇观，让每个人都着迷。之前见过翻车鱼，这次经历是无与伦比的——他从未见过如此巨大的标本，尤其是在红海清澈的海水中。

旅程在 Las Toronbi 画上了惊心动魄的句号，团队在那里享受了一次难得的难忘邂逅——与一只优雅的儒艮一起畅游十分钟。儒艮在清澈的海水中游动自如，其巨大而温和的身躯划破平静的海面。潜水员们在旁边游泳，惊叹于儒艮缓慢而从容的动作和它散发出的宁静感。透过水面的柔和阳光照亮了儒艮光滑的皮肤，为这一刻增添了近乎超凡脱俗的美感。这次亲密接触是结束红海潜水一周的精彩之旅的完美方式，让每位潜水员都对海浪下的神奇记忆犹新。

翻车鱼的目击事件十分罕见，甚至登上了赫尔格达的新闻！

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
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潜水失败后如何重返水中？#AskMark #scuba

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本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。 https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。



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