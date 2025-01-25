吊舱建造者完成 120 天的海底作业

18 个月前，美国前饱和潜水员 Joseph Dituri 博士 打破了世界纪录 他在水下栖息地生活了 100 天，创造了人类历史上的最好纪录——现在他的纪录不可避免地受到了对手的挑战，不过挑战的重点更多放在栖息地本身而不是医学科学上。

昨天（120 月 30 日），德国航天工程师鲁迪格·科赫从巴拿马加勒比海岸 24 平方米的潜水舱中浮出水面，用香槟和雪茄庆祝他完成了 XNUMX 天的水下生活。 “吉尼斯世界纪录大全” 评委现场验证了“常压水下人类居住”新纪录。

科赫是 海洋建设者该公司设计并建造了功能齐全的水下房间，他过去四个月就是在那里观察鱼类的。

该公司总部位于巴拿马城，建造名为 SeaPods 的太阳能房屋，这些房屋漂浮在海面 3 米以上，还可以在水面下支撑一个额外的吊舱。

科赫的水下吊舱（海洋建造者）

巴拿马附近的 SeaPods（海洋建造者）

科赫的住处悬挂在 11 米深（比迪图里深 2 米）的管道上，管道内有螺旋楼梯，布置舒适，电视、电脑、互联网和健身车一应俱全。他说他唯一想念的设施就是洗澡。

他的家人和医生可以轻松地通过楼梯来到他身边，并且他受到一组摄像头的持续监控，以证明他在自我强加的停留期间一直处于深层状态。

可行的环境

科赫曾表示，他的目的是证明水下世界可以为人类提供适宜的居住环境，他表示自己很享受在临时住所里放松的时光。他通过舷窗拍摄了超过 1,000 小时的海洋生物镜头。

他的停留时间甚至超过了我们所知道的最长的水下无支援潜艇巡逻队的停留时间，即英国皇家海军潜艇的 111 天 好战 1982/83 年在南大西洋。

迪图里曾表示，100 天的海底体验让他的身体略微萎缩，但睡眠习惯、胆固醇水平和其他健康指标有所改善，但有关科赫生理状况的信息尚未公布。

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