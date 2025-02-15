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PADI 为 Sylvia Earle 任命新职务

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西尔维娅·厄尔 (Sylvia Earle) 前往科科斯岛旅行
西尔维娅·厄尔 (Sylvia Earle) 前往科科斯岛旅行

PADI 拥有超过 120 名 AmbassaDivers，代表 测试 但其最新任命具有特殊地位——海洋生物学家、海洋学家和探险家 Sylvia Earle 博士刚刚被任命为​​首位 PADI 名誉大使潜水员。

现年 89 岁的厄尔的职业生涯包括参加过 100 多次海洋探险，在水下度过了近 10,000 个小时，包括破纪录的潜水，出版过 200 多部出版物，并在 80 多个国家发表过有关海洋问题的演讲。 

PADI 全球首席品牌和会员官 Kristin Valette Wirth 表示：“Earle 博士体现了 PADI 所代表的一切，我们赞扬她继续致力于激励未来的潜水员和环保主义者。”

西尔维娅·厄尔 (Sylvia Earle) 在佛罗里达州的水瓶座栖息地
2012 年，西尔维娅·厄尔 (Sylvia Earle) 在佛罗里达州水瓶座栖息地外

“几十年来，她不断突破玻璃天花板，向人们展示了在寻求冒险和拯救海洋方面所能实现的可能性。 

“我很荣幸能够弘扬她作为潜水员和海洋倡导者的精神。”

PADI AmbassaDiver 计划已有 10 年历史，该计划挑选的潜水员是全球团队的一部分，致力于鼓励他们的社区体验、探索和保护水下世界，该机构表示

“我期待成为 PADI 的冠军，并利用这一荣誉激发人们对海洋的尊重、热爱和关心，同时为那些寻求水下探险的人们提供有效的安全指导，”厄尔说道，他被认为是第一批使用水肺亲自记录海洋生物的科学家之一。

西尔维娅·厄尔早年经历（艾尔·吉丁斯饰）
西尔维娅·厄尔早年经历（艾尔·吉丁斯饰）

她是美国国家海洋和大气管理局第一位女性首席科学家（NOAA)，后来又领导了美国国家海洋和大气管理局国家海洋保护区的五年可持续海洋探险计划。

1970 年，厄尔带领第一支全女性水下航行员团队参与玻陨石二号项目，创造了最深海底行走的纪录。1985 年，她驾驶潜水器独自潜入水下 1 公里，创造了女性最深水下行走纪录。 深渊流浪者 她与丈夫格雷厄姆·霍克斯共同设计的潜水器。

厄尔在深海工作者潜水器中
Earle 在 DeepWorker 潜水器中

1992 年，“深海女王”成立了深海探索与研究公司，致力于开发潜水器和其他海底技术，

她仍然很忙。2009 年，她创立了 使命蓝致力于建立更多海洋保护区，并指定她所谓的“希望点”。她还共同主持了 YouTube 系列 与 Liz 和 Sylvia 一起潜入水中，与她的女儿莉兹·泰勒（Liz Taylor）和特邀嘉宾一起。

荣誉包括《时代》 杂志1998 年首届地球英雄奖、2009 年 TED 奖、2014 年联合国地球卫士奖以及 2024 年肯·伯恩斯奖。 

水瓶座栖息地的水下签名售书活动（Kip Evans）
水瓶座栖息地的水下签名售书活动（Kip Evans）

Wirth 表示：“Earle 博士的 PADI 名誉大使潜水员称号不仅仅是一个头衔——它将成为一场强大的运动，吸引全球潜水界参与，纪念她的遗产，并激励其他人团结起来，支持我们探索和保护海洋的共同愿景。”

另一个12 PADI 大使潜水员 预计将于二月下旬与厄尔一起入选。

也在 Divernet 上： Sylvia Earle 博士与 Tiburon Subsea 合作, 菲律宾“中心的中心”成为希望点, Sylvia Earle 博士与 PADI 携手保护海洋

最近更新 水肺潜水员杂志的播客片段
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@timpell49
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气瓶中的空气可以保存多长时间？#AskMark #scubadiving

带链接的潜水展完整列表：https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18 月 26 日至 1 日：Boot Düsseldorf（国际游艇展） 2 月 21 日至 23 日：Duikvaker 21 月 23 日至 1 日：欧洲潜水展（EUDI） 2 月 15 日至 16 日：马来西亚潜水度假旅行 (DRT) 展 28 月 30 日至 4 日：GO 潜水展（英国潜水展） 6 月 22 日至 25 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚 31 月 1 日至 13 日：地中海潜水展 15 月 6 日至 7 日：亚洲潜水博览会 (ADEX) 17 月 19 日至 11 日：泰国潜水博览会 (TDEX) 14 月 00 日至 00 月 01 日：Scuba Show 35 月 02 日至 35 日：马来西亚国际潜水博览会 (MIDE) 03 月 15 日至 04 日： GO Diving ANZ 秀 23 月 05 日至 04 日：潜水讲座 06 月 24 日至 07 日：DEMA 秀 #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear -------------------------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。 06:07 介绍 34:08 Scuba.com 广告 21:08 Duikvaker 51:09 EUDI 36:10 DRT 06:11 GO Diving Show UK 09:11 ADEX OZTek 58:XNUMX Mediterranean XNUMX:XNUMX ADEX XNUMX:XNUMX TDEX XNUMX:XNUMX Scuba Show XNUMX:XNUMX MIDE XNUMX:XNUMX GO Diving ANZ XNUMX:XNUMX 潜水讲座 XNUMX:XNUMX DEMA

完整潜水节目列表及链接：
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞尔多夫国际游艇展
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：欧洲潜水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：马来西亚潜水度假旅游 (DRT) 展会
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO 潜水展（英国潜水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潜水表演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亚洲潜水博览会（ADEX）
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰国潜水博览会 (TDEX)
31 月 1 日至 XNUMX 月 XNUMX 日：水肺表演
13 月 15 日至 XNUMX 日：马来西亚国际潜水博览会（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ 秀
17 月 19 日至 XNUMX 日：潜水讲座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展会

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00：00简介
01:35 Scuba.com 广告
02:35 杜伊瓦克
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2025 年即将举行的潜水表演 #scubadiving #diveshow

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美国潜水员巴林顿·斯科特创造了一项经过核实的吉尼斯世界纪录，以最快的速度潜水穿越七大洲。卡塔赫纳市议会表示，在 37 月 18 日一名 XNUMX 岁的女性潜水员在西班牙南部的 Cueva del Agua（水洞）系统死亡后，该市正准备收紧对该系统的访问。而一名水下栖息地建造者刚刚延长了最长潜水时间的纪录。

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西班牙洞穴因人员死亡而关闭#scuba #podcast #news

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