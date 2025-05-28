超过 100 名潜水医生齐聚巴厘岛参加 SPUMS 潜水员健康会议

印度尼西亚巴厘岛甘地达萨本周，南太平洋水下医学学会（SPUMS）第53届年度科学会议在巴厘岛东海岸的坎迪达萨举行。此次会议在罗摩衍那坎迪达萨举行，吸引了150名代表和嘉宾，每天上午约有80名代表潜水，下午则进行科学会议。

每年，在SPUMS科学会议上，演讲嘉宾都会就浮潜和潜水员面临的重要健康与安全问题，以及潜水相关疾病的新兴治疗方法发表演讲。今年的运营和科学会议主题为“氧气——过少、过多或适量”，由Xavier Vrijdag博士和Hanna van Waart博士主持。据召集人介绍：

今年会议的重点是潜水中的氧气和高压氧医学。我们将讨论氧气过少（缺氧）、过多（氧中毒）以及适量（潜水期间或用于治疗潜水员和疾病）所带来的益处和风险。

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巴厘岛的潜水医疗界也派代表出席了此次会议，当地潜水医学从业者 Andrea Wiljaya 向与会代表介绍了巴厘岛东部的高压氧治疗中心。

会议的主旨发言人是 Bruce Derrick 博士和 Pieter-Jan Ooij 博士。

Derrick 博士目前是杜克大学高压氧医学与环境生理学中心急诊医学助理教授和麻醉学助理教授。他的研究重点是利用营养性酮症缓解中枢神经系统氧中毒。

Pieter-Jan van Ooij 是一位经验丰富的潜水医学医师，拥有超过 30 年的经验，主要服务于荷兰皇家海军。他目前担任海军潜水医疗中心研究、创新和教育部门负责人。他的研究领域涵盖潜水员肺功能、氧中毒和减压程序等领域。

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这不是SPUMS首次在巴厘岛举办。南太平洋地区很少有地方拥有足够大的会议设施来容纳如此多的代表，以及一个可容纳80名潜水员的潜水中心。 和 每天从一个地点到各种不同的潜水地点进行壮观的潜水。

巴厘岛曾多次被选为会议举办地，因为它不仅具备这三大要素，还拥有壮丽的自然风光、丰富多彩的文化、美味的食物以及热情友好的巴厘岛人民。对于众多澳大利亚和国际代表和嘉宾来说，这里交通便利，价格合理。

所有这些因素都导致了今年参会人数众多，SPUMS 会员数量也普遍增加——该协会目前拥有超过 430 名会员。

巴厘岛潜水学院负责管理这项艰巨的任务，即连续五天每天带领 80 多人潜水，前往巴厘岛五个标志性潜水地点：图兰奔湾、阿湄湾、坎迪达萨、努沙佩尼达和巴东拜。

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住宿、会议设施、餐饮和潜水活动均由潜水专业旅行社 Diveplanit Travel 组织。

Diveplanit 的 Simon Mallender 表示：“能够为这么多有影响力的潜水医生提供巴厘岛潜水体验，真是太棒了。对于我们这样的小企业来说，管理如此规模的活动确实充满挑战，但我很自豪地说，我们的团队已经迎接了挑战，带来了创新，也提升了我们的日常业务运营。”

Deborah Dickson-Smith 补充道：“很高兴回到巴厘岛，见证这个历时一年的项目最终结出硕果。也非常感谢罗摩衍那和巴厘岛潜水学院的员工和管理层，如果没有他们对细节的关注和持续的支持，我们不可能完成这项任务。我只希望自己也能偷偷溜出去潜水几次！”

代表们获赠了本次活动的纪念品：由巴厘岛 Sea Connection Art 艺术家 Simone Tomazela 制作的海洋主题纱笼。seaconnectionart.com

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关于南太平洋水下医学协会：

南太平洋水下医学协会 (SPUMS) 起源于澳大利亚皇家海军水下医学院两位医生的非正式讨论。他们决定创建一个专注于休闲潜水员重要事务的医学协会。他们将其命名为“南太平洋水下医学协会”。SPUMS 于 03 年 1971 月 430 日星期一在澳大利亚新南威尔士州悉尼的企鹅号 (HMAS Penguin) 军官休息室成立，拥有超过 XNUMX 名会员。

协会的宗旨自成立以来从未改变。这些宗旨是：

促进和推动水下和高压医学各方面的研究。

提供有关水下和高压医学的信息。

促进会员之间的交流并出版期刊。

每年召集会员召开科学会议并举行其他活动来告知信息并发展会员之间的情谊和友谊。

关于Diveplanit Travel：

潜水计划旅游 是一家专业的潜水旅行社和批发商其创始人黛博拉·迪克森-史密斯 (Deborah Dickson-Smith) 和西蒙·马伦德 (Simon Mallender) 都是潜水员，也是热情的海洋倡导者，他们一生的主要使命是鼓励更多人亲眼目睹海底世界的神奇，并希望更多地关心保护它。

Diveplanit 旅行团队专注于定制潜水假期，他们为每位客户找到最佳的旅行组合而感到自豪，并负责安排沿途的一切事宜，从机票和住宿到潜水设备和交通。