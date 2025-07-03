Olivier Leger 展示全新艺术作品——大使

海洋野生动物艺术家 Olivier Leger 的新作品灵感来自于我们的一位水下英雄。

奥利的画作以其精巧细致的作品而闻名，讲述了我们这个蓝色星球的故事——从它的奇迹到它所面临的威胁，以及为保护它所做的工作。

在他的最新作品《大使》中，奥利邀请我们深入了解英国一个非常重要但经常被忽视的栖息地——海草草甸。

这些沿海栖息地对许多海洋生物至关重要，包括我们最具魅力的生物之一——海马。海马依靠海草来栖息、捕猎和繁殖。对一些潜水员来说，这些轻轻摇曳的草甸是熟悉的景象，但英国超过90%的海草已经消失。

在我们的海岸周围，人们正在努力保护剩余的资源。为了了解更多信息，Oli 加入了 海草计划 以及北威尔士野生动物信托基金会——在 Porthdinllaen 浮潜、参观苗圃、种植种子，并与科学家、环保主义者和社区志愿者交谈，了解海草对他们意味着什么，以及它对我们所有人的重要性。

这只海马带着海草回家，里面充满了隐藏的宝藏，包括一些最具代表性和最重要的居民——从蜘蛛蟹到乌贼，从猫鲨到鳕鱼。

她是一位大使。她深知有多少东西依赖于海草草甸，以及它们的未来多么值得保护。

大使可作为 打印 来自奥利维尔的 官网。Oli 还将参加 2026 年 XNUMX 月的 GO 潜水展。

Olivier Leger 展示全新艺术作品 - Ambassador 2

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