2025 年海洋爱好者节

全市范围内庆祝海洋保护和文化

澳大利亚最大的海洋文化和科学活动， 海洋爱好者节，第五次回归，规模更大！2025 年的节日将超越其标志性的邦迪起源，跨越 悉尼有多个地点 整个三月， 以海洋为主题的活动 旨在庆祝、教育和激励人们为更健康的海洋采取行动。

该节日将把悉尼变成一个充满活力的中心 思想、艺术、音乐和行动. 无论是一个 日出瑜伽 邦迪海滩会议 接下来是“游泳者身上的科学” 会谈， a 垃圾时尚游行 和 生态 行业 or 渡轮旅游 横跨悉尼港 重点介绍海洋修复工作——每个人都可从中有所收获！

沃尔沃海洋爱好者节 2022 – 悉尼邦迪海滩 – Daniel Kukec 摄影

家庭可以亲身体验 专题讨论会 和 生态市场狂欢者可以在海滩上随着乐队的演奏翩翩起舞，而海洋爱好者则可以与 专家小组 关于以下主题 可持续海鲜, 本土海洋知识及 鲨鱼网替代品.

悉尼鱼市 将举办特别活动，包括 获奖厨师 Luke Bourke 的烹饪课程 以及独家幕后之旅。 煤炭装载机 位于北悉尼 还将提供 适合儿童的海洋活动，确保该城市拥抱海洋保护。

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对于那些热衷于冒险的人来说，机会包括参加 瓦莱丽·泰勒的灰色护士鲨 人口调查、免费潜水课程和独家 IMAX 海洋纪录片观众可以结识海洋科学家，或成为一名公民科学家，加入 海洋生物多样性调查 他们所在地区的社区科学活动。

电影节创始人 安妮塔·科尔尼 她激动地表示：“我们热爱海洋的社区的热情势不可挡，促使我们在整个悉尼开展活动，为繁荣的港口和海洋带来真正的希望和行动。我们得到了政府和地方议会以及组织和个人的慷慨支持，我们非常高兴地推出该计划并邀请所有人参加我们今年 3 月的活动。我们可以共同将行动的涟漪变成持久变革的浪潮。”

2024 年的电影节 70% 的参会者 留下感觉 更乐观，学习了保护海洋的切实可行的方法。

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“通过遍布悉尼，我们可以扩大这种热情，对我们深爱的海洋的健康产生真正惊人的影响。这不仅加强了我们的使命，还有助于巩固悉尼作为世界上最伟大的海洋城市的地位，”科尔尼说。

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查看整个三月份的活动日期，其中 15 月 16 日和 22 日在达令港、23 月 XNUMX 日和 XNUMX 日在邦迪海滩将举办精彩的免费节日周末活动。更多信息： https://www.oceanloversfestival.com

亮点：

浏览 官网 欲了解更多详情及即将公布的完整节日节目单。

关于海洋爱好者节

海洋爱好者节于 2019 年在邦迪诞生，自 2022 年起每年举办一次。该节日是一个“海洋变化”的地方，通过多渠道的娱乐展示来强调海洋保护和创新解决方案，并通过创意、艺术、音乐、电影、科学和行动来庆祝海洋。

关于IMC太平洋基金会

IMC Trading 是一家领先的全球贸易公司，以技术为核心。IMC 认为，企业及其员工应该为建设更美好的社会做出贡献。因此，他们投入时间、才华和金钱来丰富他们所居住和工作的社区人民的生活，尤其注重教育。通过太平洋基金会，他们捐款以产生影响，支持致力于帮助年轻人充分发挥潜力的慈善机构和组织。