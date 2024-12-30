2025 年海洋爱好者节

全市范围内庆祝海洋保护和文化
澳大利亚最大的海洋文化和科学活动， 海洋爱好者节，第五次回归，规模更大！2025 年的节日将超越其标志性的邦迪起源，跨越 悉尼有多个地点 整个三月， 以海洋为主题的活动 旨在庆祝、教育和激励人们为更健康的海洋采取行动。
该节日将把悉尼变成一个充满活力的中心 思想、艺术、音乐和行动. 无论是一个 日出瑜伽 邦迪海滩会议 接下来是“游泳者身上的科学” 会谈， a 垃圾时尚游行 和 生态 行业 or 渡轮旅游 横跨悉尼港 重点介绍海洋修复工作——每个人都可从中有所收获！
家庭可以亲身体验 专题讨论会 和 生态市场狂欢者可以在海滩上随着乐队的演奏翩翩起舞，而海洋爱好者则可以与 专家小组 关于以下主题 可持续海鲜, 本土海洋知识及 鲨鱼网替代品.
悉尼鱼市 将举办特别活动，包括 获奖厨师 Luke Bourke 的烹饪课程 以及独家幕后之旅。 煤炭装载机 位于北悉尼 还将提供 适合儿童的海洋活动，确保该城市拥抱海洋保护。
对于那些热衷于冒险的人来说，机会包括参加 瓦莱丽·泰勒的灰色护士鲨 人口调查、免费潜水课程和独家 IMAX 海洋纪录片观众可以结识海洋科学家，或成为一名公民科学家，加入 海洋生物多样性调查 他们所在地区的社区科学活动。
电影节创始人 安妮塔·科尔尼 她激动地表示：“我们热爱海洋的社区的热情势不可挡，促使我们在整个悉尼开展活动，为繁荣的港口和海洋带来真正的希望和行动。我们得到了政府和地方议会以及组织和个人的慷慨支持，我们非常高兴地推出该计划并邀请所有人参加我们今年 3 月的活动。我们可以共同将行动的涟漪变成持久变革的浪潮。”
2024 年的电影节 70% 的参会者 留下感觉 更乐观，学习了保护海洋的切实可行的方法。
“通过遍布悉尼，我们可以扩大这种热情，对我们深爱的海洋的健康产生真正惊人的影响。这不仅加强了我们的使命，还有助于巩固悉尼作为世界上最伟大的海洋城市的地位，”科尔尼说。
查看整个三月份的活动日期，其中 15 月 16 日和 22 日在达令港、23 月 XNUMX 日和 XNUMX 日在邦迪海滩将举办精彩的免费节日周末活动。更多信息： https://www.oceanloversfestival.com
亮点：
- 1月31日至XNUMX日——IMAX海洋电影放映系列
- 2月XNUMX日– 为澳大利亚清洁日清理玫瑰湾海滩
- 5月XNUMX日– 油漆溅海洋系列 三月的每个星期三
- 5月12日及XNUMX日 – 海鸟与海景游船之旅（含票），环形码头 (此预订)
- 6 月 19 日至 XNUMX 日 – 海洋电影节世界巡演——各种场地和日期（在此预订）
- 8月XNUMX日– 原住民与 Rockpool 的 Luke Bourke，悉尼鱼市 (此预订)
- 8月 – Valerie Taylor 的灰鲭鲨普查
- 12月XNUMX日– 油漆溅海洋系列
- 14月XNUMX日– 海洋科学学生博览会
- 16月XNUMX日– 垃圾时装秀，达令港
- 19 月 XNUMX 日 – AMCS 深蓝屏幕电影及小组讨论
- 19月XNUMX日– 油漆溅海洋系列
- 20月XNUMX日– ANMM 蓝色解决方案峰会
- 21月XNUMX日– 学校游览
- 22月XNUMX日– 用行动创造变革 (免费，在此注册)
- 22月XNUMX日– 与 Rare Studio Bondi 一起在海滩进行日出瑜伽 (免费，在此注册)
- 22月XNUMX日– 与北悉尼煤炭装载机潜水员戴夫一起进行海洋冒险 (此预订)
- 22月XNUMX日– 与 Take 3 for the Sea 一起清洁大邦迪海滩，（免费，在此注册）
- 22月23日至XNUMX日 – 邦迪馆海洋爱好者节电影节目
- 22 月 23 日至 XNUMX 日 – 海洋爱好者在高潮室进行座谈 (免费，在此注册)
- 22 月 23 日至 XNUMX 日 – 阳光舞台上的现场音乐 和 行业.
- 22 月 23 日至 XNUMX 日 – 免费儿童活动，节日中心 以及邦迪馆的成人工作坊
- 23月XNUMX日– 与 Michelle Boyde 一起拓展目标和可能性 (此预订)
- 26月XNUMX日– 生态游戏小组——保护海洋, 北悉尼煤炭装载机 (此预订)
- 26月XNUMX日– 油漆溅海洋系列
- 30月XNUMX日– 鱼片料理, 悉尼鱼市场 (此预订)
浏览 官网 欲了解更多详情及即将公布的完整节日节目单。
关于海洋爱好者节
海洋爱好者节于 2019 年在邦迪诞生，自 2022 年起每年举办一次。该节日是一个“海洋变化”的地方，通过多渠道的娱乐展示来强调海洋保护和创新解决方案，并通过创意、艺术、音乐、电影、科学和行动来庆祝海洋。
关于IMC太平洋基金会
IMC Trading 是一家领先的全球贸易公司，以技术为核心。IMC 认为，企业及其员工应该为建设更美好的社会做出贡献。因此，他们投入时间、才华和金钱来丰富他们所居住和工作的社区人民的生活，尤其注重教育。通过太平洋基金会，他们捐款以产生影响，支持致力于帮助年轻人充分发挥潜力的慈善机构和组织。