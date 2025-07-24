海洋电影节将在英国巡回展出

一年一度的海洋电影节世界巡演计划于30月至XNUMX月期间访问英国XNUMX个场馆。

节目共放映七部短片，每部均由一位主持人进行介绍。主办方表示，每次放映都有机会赢取与海洋相关的礼品。

今年潜水员表演的明星是半小时 潜入黑暗 作者是吉尔·海纳斯 (Jill Heinerth)，她被广泛认为是世界上最伟大的洞穴潜水员之一。

《潜入黑暗》中的吉尔·海纳斯

这部纪录片反映了从勘测墨西哥世界上最长的洞穴到发现南极洲巨型冰山洞穴的探险经历，其中包括坦诚的采访和倒叙，以说明海纳斯的旅程不仅是内心的探索，也是突破身体障碍的尝试。

玛丽安·阿文图里耶 (Marianne Aventurier) 在《水上芭蕾》中

一部关于自由潜水的短片，5分钟 水上芭蕾，展示了玛丽安·阿文图里尔 (Marianne Aventurier) 在法属波利尼西亚拍摄的水下表演。

北极的虎鲸

北极的虎鲸 （9分钟）跟随一组研究人员跟踪世界上最大的虎鲸群，同时 灵魂 （11 分钟）分享了六个人的故事——探险家、科学家和水下摄影师。

灵魂中的潜水员

关于冲浪的各种形式有很多内容： 让我活着 （17 分钟）介绍来自康沃尔的巨浪冲浪手汤姆·洛， 海洋中的宇航员 （11 分钟）观看趴板冲浪运动员 Shane Ackerman，证明他的追求是 而不去 冲浪的不酷的兄弟。

我们冲浪者 （37 分钟）以利比里亚的沿海城镇为背景，据说证明了“有时最有力的人道主义援助不仅是为了生存，而是为了创造纯粹的、变革性的快乐时刻”。

我们冲浪者 (手工工作室 / Frechou & Bourbon)

“海洋电影节不仅仅是一场电影盛会；它是对我们星球蓝色心脏的颂扬，”旅游总监内尔·蒂斯代尔说道。“电影节旨在激发人们与海洋更深层次的联系，深入探索海洋的本质以及珍视海洋的人们的生活。”

“无论您是经验丰富的海洋爱好者、周末冲浪者，还是对深海奥秘感到惊奇的人，这个电影节都将为您带来一次难忘的电影之旅。”

海洋电影节起源于澳大利亚，今年是其在英国巡演的第12年。电影节将于6月22日在爱丁堡开幕，并于30月XNUMX日在诺里奇落下帷幕。所有XNUMX个日期及购票请访问 海洋电影节 网站。

Divernet 上的电影