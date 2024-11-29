新公司接管 Scubaverse

英国潜水媒体平台 Scubaverse 宣布被一家名为 Multiversal Media 的新有限公司收购，该公司称此次收购是一项战略举措，将服务于比水肺潜水更广泛的市场领域。

根据 Companies House 的数据，总部位于韦尔的 Scubaverse Media 已于 80,000 月下旬进入破产清算程序，负债超过 XNUMX 万英镑，但其网站仍保持活跃。Scubaverse 在一份声明中表示，此举旨在“推动进一步的投资和扩张，既包括小众潜水领域，也包括更广泛的野生动物和户外旅游市场”。

总部位于哈文特的 Multiversal Media 于今年 9 月中旬由其董事 Jeffrey Pritchett 创立，Scubaverse 将其描述为一家充满活力的媒体公司，“致力于将观众与户外世界联系起来”。该公司注册为一家“印前和媒体前服务”企业。

“随着资源的增加和团队的扩大，Scubaverse 准备深入探索多样化的旅行体验和户外探险，为探险者和自然爱好者创建一个全面的平台，” 水肺潜水.

“与 Multiversal Media 的联手为 Scubaverse 打开了新的大门，”自 2013 年起担任董事的创始人戴夫·亚历山大 (Dave Alexander) 表示。“此次合作不仅加强了我们对潜水社区的奉献精神，而且还使我们能够探索户外旅行领域的创新机会。”

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