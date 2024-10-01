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Nautilus 将发行 Dived Up 书籍

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潜水鹦鹉螺

总部位于伯恩茅斯的 Dived Up Publications 专门出版与潜水相关的书籍，该公司已与 Nautilus Group 建立合作伙伴关系来分发其目录，并表示此举将使其图书更容易被潜水商店和其他零售商买到。

Nautilus UK 代理 20 多个潜水设备品牌，因此拥有广泛的分销网络和对潜水市场的了解。目前，该公司负责向潜水行业分销、销售和营销 Dived Up 书籍，让出版商专注于内容创作。

“我们很高兴欢迎 Dived Up Publications 加入我们的投资组合，” 鹦鹉螺 老板 Brett Thorpe。“他们的高品质潜水书籍是我们现有产品系列的完美补充。在当今世界 数字 媒体，能够提供 50 年后仍会存在的高质量实体媒体，真是令人耳目一新。”

潜水目录包括潜水地点指南， 水下摄影 以及摄影和潜水设备以及传记、航海史、海洋生物 ID 资源和一系列航海日志。主编 Alex Gibson 表示，它还支持其他独立出版商的小众作品。

最新版本包括 珊瑚三角浮雕：生物多样性和少数族裔 作者：艾伦·鲍德汉姆（Alan Powderham）； 宝藏、沉船和红海潜水的黎明 作者：霍华德·罗森斯坦； 水肺潜水作业风险管理 克劳迪奥·吉诺·费雷里 (Claudio Gino Ferreri) 著；理查德·索尔特 (Richard Salter) 著第二版 戈佐岛和科米诺岛潜水

Divernet 上的书评： 24 年 7 月, May 24, 23年XNUMX月XNUMX月XNUMX日至XNUMX日23年XNUMX月23年XNUMX月23年XNUMX月22年XNUMX月22年XNUMX月22年XNUMX月

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潜水失败后如何重返水中？#AskMark #scuba

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本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。 https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。



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