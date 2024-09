英国潜水员命名非洲第一只侏儒水管马

这并不是理查德·史密斯博士第一次发现新的海洋物种——包括非洲大陆的第一只侏儒海马——但他描述了侏儒 管他在南非热门潜水胜地索德瓦纳湾拍摄的这匹马被称为“一个小奇迹”。

这种小型鱼类“让人们再次关注到非洲丰富但经常被忽视的微小海洋生物多样性”,这位英国潜水员说,他与南非海洋生物学家 Louw Claassens 博士以及 IUCN 海马、海龙和海龙专家组的其他科学家一起(SPS新加坡),现已对这种稀有生物进行了描述并命名。

海龙被命名为 Cylix nkosi, - 恩科西 在当地恩古尼语中意为“国王”或“首领”。它眼睛上方的皇冠状骨质结构给人一种高贵的印象。

自然栖息地中的侏儒管马 (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

理查德·史密斯博士

索德瓦纳侏儒管马身长不超过 5 厘米,属于 雉科 史密斯博士说,海马是包括海马、海龙和海龙在内的海马科动物,但它不寻常的生长地点和独特的特征使它成为“一种与众不同的微型海马”。它的近亲, 山蝽,位于距此 12,000 多公里的新西兰。

The pipefish was spotted clinging to a sponge on 2 Mile Reef at a depth of about 22m with the help of local diver Christo van Jaarsveld. It was classified by taxonomist Graham Short of the Australian Museum and 加州 Academy of Sciences, and 该团队的研究 刚刚发表于 鱼类学与爬虫学.

CT 扫描保存的女性骨骼(A) 和男性 (B)标本 圆线虫 和(C)它们的近亲,一只雄性 山蝽 从新西兰 (SPS SG)

“发现这样的物种促使我们更深入地研究印度洋的生物多样性,”史密斯博士说。“感觉这对宏观自然界来说是一个令人兴奋的前沿领域——这里肯定还有更多奇妙的发现。”

2020 年,SPS SG 成员确定了南非 纳鲁海马,这是非洲水域发现的第一只侏儒海马。但这两个物种和整个 雉科 该群体越来越容易受到人类活动的影响,尤其是气候变化和破坏性的底拖网捕鱼的影响。

圆线虫 其头部结构“富丽堂皇”(© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

史密斯博士是一位专业的水下摄影师,著有 地下世界: 未知海洋生物和珊瑚礁的生活和时代,以及 SPS SG 的侏儒海马焦点。

该全球机构由 43 名国际专家组成,为各国政府和保护机构提供科学和技术指导,由 海马计划.

史密斯博士说:“当我们庆祝这一重大发现时,它也再次提醒我们,我们要保护海洋的微妙平衡,否则这些脆弱的、以前未知的物种就会消失得无影无踪。”

