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乌龟跳舞——及其含义

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海龟如何知道在哪里找到食物？（肯·罗曼/北卡罗来纳大学生物系）
海龟如何知道在哪里找到食物？（肯·罗曼/北卡罗来纳大学生物系）

任何目睹海龟在水中疯狂旋转的潜水员都在观看海龟本能的“舞蹈”，因为海龟正在努力根据地球磁场调整自己的方向。

北卡罗来纳大学的科学家（联合国军司令部）刚刚发表了一项关于海龟如何导航的开创性研究。 

这项研究的主要作者、生物学家凯拉·戈福斯 (Kayla Goforth) 是北卡罗来纳大学的新博士候选人，她提出了一个假设，涉及海龟反复返回同一觅食地点的能力，即使这意味着要游到地球的一半。

“凯拉开始想知道我们是否可以让海龟将某个地理区域的磁特征与食物联系起来——从而表现出这种海龟舞蹈行为，”肯尼斯·罗曼教授说道，他与妻子凯瑟琳共同管理生物系的罗曼实验室。 

“她确实在这方面发挥了带头作用，”他谈到戈福斯测试假设的实验时说道。“一开始我完全不确定它是否会成功，但我们很高兴让她尝试——结果非常好。”

刚孵出来的海龟（Ken Lohmann / UNC 生物系）
刚孵出来的红海龟（Ken Lohmann / UNC 生物系）

研究团队通过复制不同海洋位置的磁场，让圈养的红海龟适应特定的磁场，并反复在某些地方喂食，而在其他地方则不喂食。

当它们后来暴露在之前喂食的磁场中时，它们野性的“乌龟舞行为”表明它们将磁特征与食物联系起来。

当受到熟悉的磁场刺激时，海龟会把头抬出水面，张开嘴巴，拍打鳍状肢，有时还会转圈。 

据戈福斯团队介绍，它们不仅运用了“磁图感”，还具有“磁罗盘感”，使它们能够朝特定的方向移动。 

地图还是指南针？

研究小组与北卡罗来纳大学物理与天文学系合作，研究了射频振荡磁场对海龟磁感的影响。他们惊讶地发现，虽然磁场对地图感没有影响，但它们会破坏海龟使用指南针感和自我定位的能力。

为了科学，一只被套上挽具的幼龟（肯·罗曼 / 北卡罗来纳大学生物系）
为了科学，一只被套上挽具的幼龟（肯·罗曼 / 北卡罗来纳大学生物系）

“这表明磁图和指南针有两种不同的机制，它们可能是分别进化的，”戈福斯说。

她现在正在德克萨斯 A&M 大学继续进行博士后研究，进一步探索这些过程，不过现在使用的是帝王蝶而不是乌龟。

“我们知道，眼睛可以感知视觉，鼻子可以感知嗅觉，耳朵可以感知听觉，但是，对于磁感，我们还没有发现类似的受体，其机制仍然未知，”戈福斯说。

该研究 刚刚公布 in 自然.

也在 Divernet 上： 海龟的奇迹, 海龟濒临灭绝, 生物学学生潜水 400 小时为肿瘤海龟发声, 追踪热带海龟——深入海底, 绿海龟性别歧视：令人担忧的新原因

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