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时光倒流：逆向衰老的水母

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在压力条件下，这种栉水母可以从成年状态变回幼虫（Joan J Soto-Angel）
在压力之下，这种栉水母可以从成年体变回幼体（Joan J Soto-Angel）

对于那些在更艰苦的潜水中感到自己老了并希望自己能回到巅峰状态的潜水员来说，不要忽视这种可能性。看来至少你在潜水中看到的一些生物能够做到这一点，所以想象一下，如果它们的能力可以复制的话！

研究人员 Joan Soto-Angel 和 Pawel Burkhardt 卑尔根大学 在挪威发现了一种栉水母， 莱氏乌龟，有能力逆转其生命周期，从成年期转向幼虫阶段。坏消息是，推动这一过程需要巨大的压力。 

事实上，另一个物种， 金龟子，人们早已知道它能够从成年水母变回水螅体，因此获得了“永生水母”的称号，但新发现表明，这种能力并不是独一无二的。

“我们发现成熟的叶状阶段 雷氏木犀 经过一段时间的压力后，幼虫能够恢复到幼虫阶段，”索托-安格尔说。“我们发现了一个使用这种特殊‘时间旅行机器’的新物种，这一事实提出了一个有趣的问题：这种能力在动物生命之树中有多普遍。”

不寻常的能力

栉水母，或 栉水母，此前人们认为它与再生和另一项不寻常的能力有关：即使在幼虫阶段也能进行有性繁殖。

当索托-安吉尔注意到一个成年人 雷氏木犀 当一种名为海核桃胶状物质从水箱中消失，只留下一只幼虫时，他和伯克哈特开始研究是否能够控制这种逆转的条件。

延时序列显示肺叶切除术后的逆向发育 雷氏木犀 水母（卑尔根大学）

为了实现这一目标，65 颗健康的成年海核桃被隔离在水箱中，禁食两周，然后每周只喂食一次，之后每两天喂食一次。其中 XNUMX 颗海核桃的成年叶被手术切除，这进一步增加了压力因素。

水母开始萎缩，那些仍然有叶的水母会将这些叶重新吸收到体内。“目睹它们如何慢慢转变为典型的水母幼虫，就像回到过去一样，这真是太迷人了，”索托-安格尔说。

“几周后，它们不仅重塑了形态特征，而且还表现出完全不同的进食行为，这是典型的藻类幼虫行为。”

古代特征

实验表明，虽然 50 只饥饿的水母中有 15 只完全变回了幼体，但切除肺叶并因此受到更大压力的水母中，变回幼体的比例更高（XNUMX 只中 XNUMX 只）。

栉水母是最早的动物谱系之一，因此人们认为反向发育可能代表了动物界的一个古老特征。 

“这一令人着迷的发现将为许多重要发现打开大门，”伯克哈特说。“揭示驱动逆向发育的分子机制以及在此过程中动物的神经网络会发生什么，将会很有趣。”

这项研究发表在杂志 诉讼中的国家科学院院士.

也在 Divernet 上： 在英国变暖的海洋中您可能会更常见的 5 种水母, 变暖和风将外星水母推向英国, 命名为深层果冻 – 无需样品

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