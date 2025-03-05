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已解开绳索，但斯凯岛附近的抹香鲸死亡

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监测斯凯岛附近的抹香鲸（BDMLR）
监测斯凯岛附近的抹香鲸（BDMLR）

英国潜水员海洋生物救援队最近一直在苏格兰西部群岛加班加点地解开被绳索束缚的鲸鱼，仅在过去三个月内就处理了四起此类事件的报告。 

最新一次救援是拯救一条 15 米长的抹香鲸，它被长达 20 米的绳索缠住。尽管 BDMLR 进行了干预，这头虚弱的鲸鱼后来在斯凯岛和大陆之间的小岛拉塞岛附近搁浅并死亡。

这头受伤的鲸鱼最初于 27 月 XNUMX 日被发现，并被报告给 BDMLR，后者派出大型鲸鱼解救小组 (LWDT) 前往斯凯岛东海岸附近的一个地点。由于被缠住，这头鲸鱼只能虚弱地游动，但恶劣的天气使任何立即解救它的尝试都无法进行。 

第二天，团队利用船只和无人机看到多条绳索缠绕着鲸鱼，但直到 1 月 XNUMX 日天气才得以好转，允许他们靠近。

此时，救援人员成功剪断了胸鳍前方五圈绳索和一条后方绳索，他们说这是最严重的缠绕。 

抹香鲸立即开始游得更快更远，尽管它头部至少还有两根绳子和一条拖绳。BDMLR 救援人员希望这些绳子能及时取下，但随着天气恶化，他们失去了这头鲸鱼的踪迹。  

然而，他们表示，这头鲸鱼出现在拉塞海峡表明它患有一种未被发现的疾病，有搁浅的危险——事实证明他们的担心是正确的。据报道，这头鲸鱼于 3 月 XNUMX 日死亡。

BDDMLR 是的一部分 苏格兰纠缠联盟。潜水员若发现搁浅或被缠住的鲸鱼，可拨打 BDMLR 紧急求助热线 01825 765546。

也在 Divernet 上： 志愿者在斯凯岛解救被拴住的鲸鱼另一头座头鲸在斯凯岛附近获释吐出：为什么鲸鱼不会吞食人类, 伪虎鲸大规模搁浅后遭射杀

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1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：欧洲潜水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：马来西亚潜水度假旅游 (DRT) 展会
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO 潜水展（英国潜水展）
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