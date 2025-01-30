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膨胀鲨鱼似乎是处女生育的产物

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圣母无玷始胎：膨胀鲨 Yoko（什里夫波特水族馆）
圣母无玷始胎：膨胀鲨 Yoko（什里夫波特水族馆）

在美国，一只膨胀鲨卵已经孵化——尽管至少三年内没有雄性鲨鱼出现在其水族馆栖息地中为其受精。 

这枚蛋是由饲养团队首先发现的 什里夫波特水族馆 它可能于 2024 年春季在路易斯安那州被发现，但早在二月份它就可能一直潜伏在水箱中而未被发现。

膨胀鲨卵鞘通常需要九个月到一年的时间才能孵化，研究小组知道，自 2021 年初新冠疫情爆发之前，栖息在该栖息地的两只雌性鲨鱼就没有与雄性鲨鱼接触过。  

膨胀鲨鱼（腹头鳖）是一种原产于东太平洋沿岸水域的猫鲨。它们的名字源于鲨鱼的一种不寻常的能力，即用空气或水膨胀身体来恐吓捕食者。 

在该团队的协助下，这枚蛋在水族馆的隔离设施中受到严密监控，直到 3 月 XNUMX 日幼仔孵化。

这种生育现象似乎是一种罕见的无性繁殖现象，即孤雌生殖，或者是交配后受精过程延迟了很长一段时间。

几个月后，饲养团队将能够采集小狗的血液样本进行 DNA 分析，以确定哪些是不寻常的情况。

“这种情况令人难以置信，也显示了该物种的恢复力，”水族馆活体动物馆长格雷格·巴里克 (Greg Barrick) 说道。“在接下来的几个月里，我们非常期待确认这是否确实是孤雌生殖的案例，还是延迟受精。这确实证明了生命……找到了出路。”

不展出

这只小鲨鱼名叫 Yoko，来自 奥尼约科， 据说，Yoko 正在茁壮成长。这是 Chumash（美洲原住民）语言中鲨鱼的意思。然而，通过罕见的繁殖事件出生的鲨鱼面临着严重的健康问题，因此 Yoko 尚未被展出，并将继续受到密切监控。

当被问及生命危险何时会消退时，巴里克回答道 网际网路：“我不确定我们是否能在这方面真正放松，但也许在她一岁生日之后，我们肯定会更加有信心。”

在 Yoko 出生的第一年，需要进行仔细的监控（什里夫波特水族馆）
在 Yoko 出生的第一年，需要进行仔细的监控（什里夫波特水族馆）

去年，北卡罗来纳州一家水族馆发现一只名叫夏洛特的黄貂鱼怀孕了，尽管它已经八年没有与雄性黄貂鱼接触过。人们怀疑这是单性生殖或被鲨鱼受孕。

社交媒体的粉丝们原本为这只鳐鱼怀孕而欢呼，但当这只鳐鱼未能产下预期的幼崽时，他们变得不耐烦，并辱骂水族馆的工作人员。后来，人们发现这只鳐鱼并非怀孕，而是患有生殖疾病，于是它死亡了。 

2006 年，英国动物园首次记录到科莫多巨蜥发生单性生殖，斑马鲨和锯鳐也偶尔出现这种现象，但在脊椎动物中仍然罕见。这种现象发生的原因和诱因仍不​​得而知。

也在 Divernet 上： “奇特”白鲨可能是有史以来第一条活新生儿, 稀有资源：锤头鲨胚胎, 小鲨鱼面临着不确定的未来, 大西洋发现罕见鲨鱼苗圃

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