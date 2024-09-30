幽灵鱼是新的深水银鲛物种

人们发现了一种新的银鲛或幽灵鲨物种，它们似乎只生活在澳大利亚和新西兰周围的深海中。

这一发现是由英国皇家研究所国家水与大气研究所 (NIWA) 的科学家发现的，NIWA 渔业部的 Brit Finucci 博士将该物种描述为 哈里奥塔·阿维亚，即澳大利亚窄鼻幽灵鱼。

这种稀有鱼类曾被认为是全球分布的单一物种，直到研究表明它在基因和形态上与其近亲有显著差异。

新西兰渔业局在查塔姆海隆进行研究调查时收集了一些样本进行研究，查塔姆海隆是一片位于南岛附近东部约 1,000 公里处的太平洋区域。

献给祖母

Finucci 博士为这条幽灵鱼取了一个科学名称，以纪念她的祖母。“Avia 在拉丁语中是祖母的意思，”她说。“我想向她致敬，因为她在我的科学家生涯中一直支持我，这让我感到很自豪。

“银鲛也是鱼类的古老亲戚，是鱼类的祖父和祖母，所以我认为这个名字很合适。”

Brit Finucci 博士选择了这个名字 哈里奥塔·阿维亚 为纪念祖母而打造的新嵌合体（NIWA）

幽灵鲨， 又名 鼠鱼、兔子鱼或象鱼属于软骨鱼类，与鲨鱼和鳐鱼关系密切。它们的皮肤光滑无鳞，用喙状牙齿捕食虾和软体动物。

“哈里奥塔·阿维亚 因其细长、狭窄且凹陷的鼻子、细长的鼻子、大眼睛和非常长而宽的胸肌而独特 鳍” Finucci 博士说道。“它的颜色是可爱的巧克力棕色。

“像这样的幽灵鲨大多生活在海底，最深处可达 2,600 米。它们的栖息地使得研究和监测它们变得困难，这意味着我们对它们的生物学或威胁状况知之甚少，但这也让这样的发现更加令人兴奋。”

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