吐出：鲸鱼为何不吞食人类

近四年前，美国潜水员迈克尔·帕卡德 (Michael Packàrd) 在马萨诸塞州科德角附近海域，在一头正在进食的座头鲸的口中呆了大约 40 秒，留下严重瘀伤。而上周，委内瑞拉皮划艇运动员阿德里安·西曼卡斯 (Adrián Simancas) 则可以庆幸自己在与另一头座头鲸近距离接触后，几乎立即被吐出，毫发无损。

与帕卡德不同，24 岁的西曼卡斯在被鲸鱼惊吓到时正在水面上，他被鲸鱼咬住的经历只是一瞬间，不过这一次他的父亲戴尔在附近划着筏子，拍下了这一幕。

该事件于 8 月 XNUMX 日发生在智利巴塔哥尼亚海岸麦哲伦海峡的阿吉拉湾。

帕卡德 曾经潜水捕龙虾 深度约为14米， 网际网路，当时他发现自己正在模仿约拿，但在鲸鱼反复难以置信地摇头后，潜水员被吐到了水面，留下了一个令人难忘的故事。

幸运的是，他能够做出令人印象深刻的 调节器 但仍被鲸鱼吞没，但得以恢复。

然而，他和西曼卡斯都确信自己会死。事故发生后，戴尔·西曼卡斯在找到儿子时，告诉他要保持冷静，儿子最初以为自己遭到了虎鲸的袭击。

戴尔·西曼卡斯发现儿子在与鲸鱼相遇后安然无恙（戴尔·西曼卡斯）

尽管这次经历只持续了几秒钟，但阿德里安说，他和帕卡德一样，意识到了鲸鱼的下颌肌肉，并且对被吞食的可能性感到恐惧。

新闻头条也提到西曼卡斯被鲸鱼“吞食”，但事实上，座头鲸不可能吞下人类，因为尽管座头鲸的嘴很大，但它的喉咙宽度不到 40 厘米，狭窄的食道入口处只有拳头大小。

鲸鱼也没有牙齿来咬碎猎物。大多数其他鲸鱼也是如此，包括蓝鲸等巨型鲸鱼，甚至齿鲸也没有锋利的咬合力。

只有一个 抹香鲸 它的喉咙宽达 60 厘米，能够吞食巨型鱿鱼，也可能吞食人类，尽管这种可能性极其渺茫。

与大型鲸鱼的这种肢体接触不仅罕见，而且总是偶然发生的，正如两名女性观鲸者在阿维拉海滩划皮划艇时发现的那样 加州 在 2020 年。当它们被一头正在觅食的座头鲸扔进水里后，突然发现自己身处一个大鱼饵球的中间，它们也因此登上了头条新闻。

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