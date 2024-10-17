鲨鱼的带刺食物或能拯救海带

尽管有这些刺，一些鲨鱼似乎还是觉得没有什么比吃海胆更诱人的了——澳大利亚 纽卡斯尔大学 认为这一发现对于拯救海带森林免遭大规模海胆破坏至关重要。

长刺海胆原产于新南威尔士州东南海岸的温带海域，罗杰斯中心蝽) 对澳大利亚海洋变暖做出了反应，向南扩散至维多利亚州和塔斯马尼亚州附近的海域。

该地区的海洋温度上升速度几乎是全球平均水平的四倍，海胆正在吞食其路径上的海带和无脊椎动物，从而大大减少了其他海洋生物的海带覆盖率。

人们一直认为海胆的主要捕食者是东部岩龙虾（绿带鹿角菇)，这种生物因过度捕捞而减少，但现在该地区的数量正在恢复。然而，龙虾的存在似乎并没有阻止海胆的入侵，因此科学家决定深入研究这种捕食者与猎物的关系。

Centrostephanus rodgersii 海胆对海带的影响 (John Turnbull)

他们将 100 只海胆拴在伍伦贡附近龙虾藏身处外的木块上，并在接下来的 25 个夜晚用多台摄像机记录下发生的事情，他们的发现令他们震惊。他们使用红色滤光灯照亮场景，因为无脊椎动物不喜欢白光光谱。

“我们原本以为我们的相机会拍到龙虾吃海胆的画面，”博士研究员杰里米·戴 (Jeremy Day) 说道，“但事实上，龙虾对海胆兴趣不大，只吃了 4%。我们经常拍到它们径直走过海胆寻找其他食物的画面。”

事实证明，对海胆更感兴趣的是牛头鲨。“两种冠角鲨（异齿龙）和杰克逊港鲨鱼（波图斯杰克逊) 进入洞穴并吃掉了 45% 的海胆，”Day 报道说。“这表明鲨鱼作为新南威尔士州海胆的捕食者而被忽视了。”

挑食者：东部岩龙虾（Richard Ling）

戴表示，鲨鱼似乎毫不费力地吞食了这些大海胆，它们“有时只需吞几口就够了”。 “我们的研究结果表明，捕食大型海胆的捕食者的多样性比我们想象的要广泛——这对保护我们的海藻森林来说可能是个好消息。”

事实证明，长期以来人们一直认为龙虾是海胆最可怕的噩梦，但事实上几乎没有实证证据支持这一观点。

虽然已经确定可以通过保护或恢复海胆捕食者来改善海藻栖息地，但科学家们现在认为，环保人士可能一直在支持错误的捕食者。他们的 研究 刚刚发表于 前沿.

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