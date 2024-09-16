水肺潜水员最大的在线资源
水肺潜水员最大的在线资源
搜索
关闭此搜索框。

鲨鱼离开炎热的珊瑚礁——鸟粪只带来好处

在 Google 新闻上关注 Divernet
订阅我们的每周通讯
灰礁鲨（NOAA图片库）
灰礁鲨（凯文·利诺 / NOAA 图片库）

根据英国牵头的最新研究，由于海水温度升高导致灰礁鲨白化，它们被迫离开自己的自然栖息地——珊瑚礁。

在环境压力大的时候，放弃珊瑚礁栖息的行为表现为向不同地区进行更加广泛和频繁的迁徙，以及越来越长的离开时间。

在 16-2015 年极端厄尔尼诺事件中，这种影响持续了长达 2016 个月，导致研究区域（印度洋偏远的查戈斯群岛）出现大规模白化。科学家们对白化成为年度事件时会发生什么表示担忧，预计最早从 2043 年开始就会发生。

国际研究小组由 兰开斯特大学ZSL （伦敦动物学会）并由 贝尔塔雷利基金会。2013年至2020年间，他们在120多条鲨鱼身上安装了声学卫星追踪器，并在查戈斯珊瑚环礁周围安装了声学接收器，监测了鲨鱼的活动。

记录了超过 714,000 个声学探测，并与 地球观测 伦敦国王学院的科学家将这些结果与记录珊瑚礁环境压力的卫星数据相结合。

目录

鲨鱼的代价

兰卡斯特大学首席研究员戴维·雅各比博士说：“这些结果首次证明了珊瑚礁为应对环境压力而发生的变化是如何影响鲨鱼的活动的，这种变化正变得越来越极端和频繁。” 

“灰礁鲨是印度洋-太平洋珊瑚礁中常见的捕食者，它们会离开珊瑚礁去觅食，但许多灰礁鲨不得不决定是否要逃离这些受到威胁的珊瑚礁。

“面对权衡，鲨鱼必须决定是否离开相对安全的珊瑚礁并消耗更多能量来保持凉爽，或者留在条件不佳的珊瑚礁上但节省能量。

“我们认为许多鲨鱼选择迁往离岸、更深、更冷的水域，这令人担忧。全球许多珊瑚礁已经因过度开发而出现鲨鱼数量大幅下降的情况，这一发现可能会加剧这种趋势。”

复杂的平衡

“作为大型捕食者，灰礁鲨在珊瑚礁生态系统中扮演着非常重要的角色，”伦敦动物学院动物研究所的首席作者迈克尔·威廉姆森博士说。“它们在珊瑚礁上维持着微妙平衡的食物网，它们还将营养物质从它们经常觅食的深水中循环到珊瑚礁上。 

“鲨鱼和它们带来的营养物质的消失可能会在环境压力较大的时期影响珊瑚礁的恢复力。”

雅各比博士说：“随着气候变化带来越来越多的不确定性和越来越频繁的极端压力事件，这些捕食者在珊瑚礁中扮演的重要生态角色可能会发生变化，因为它们花更多的时间远离它们所依附的珊瑚礁。” 

“这其中的含义尚未完全了解，但考虑到珊瑚礁中物种和营养相互作用的复杂平衡，肯定会发生重大变化。”

营养流

一个积极的方面是，某些位置的声学接收器标记了鲨鱼居住时间的增加——其中一个解释可能是鸟粪。

查戈斯群岛最近的研究表明，一些珊瑚礁由于其栖息的海鸟而具有更大的营养物流量，从而增加了鱼类生物量并增强了对多种压力因素的抵御能力。 

“我们的一些接收者看到鲨鱼数量较多，而且这些接收者也靠近有海鸟种群的岛屿，”威廉姆森博士指出。 根据一项研究， 刚刚发表在期刊上 通讯生物学。

也在 Divernet 上： 礁鲨面临的危险比预期更大, 潜水员捕捉到打瞌睡的灰礁鲨, 查戈斯珊瑚遭受重创——第一只长尾鲨被发现, 90m以下：珊瑚白化正在深入

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
@adefrutos63 #askmark 当你上一次潜水由于空气短缺而压力很大时，你如何处理后续潜水？ #scuba #scubadiving #scubadiver 链接 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM： https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

@adefrutos63
#askmark 当你上一次潜水因空气短缺而压力很大时，如何处理后续潜水？
#水肺 #scubadiving #scubadiver


成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42ODgwQ0RBNTY1OTRERDQy

潜水失败后如何重返水中？#AskMark #scuba

Scuba.com 网站链接：https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER： https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。 本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。 本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。 00:00 介绍 01:19 Scuba.com 02:13 开箱 03:51 规格 09:40 评论

Scuba.com 网站链接：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz


成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。
00：00简介
01:19 潜水网
02:13 拆箱
03:51 规格
09:40 回顾

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

OrcaTorch D630 V2.0 脐带火炬评测#开箱#评测

本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。 https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

导游为涂鸦珊瑚付钱#scuba #news #podcast

更多... 订阅

让我们保持联系！

获取所有 Divernet 新闻和文章的每周综述 潜水面具
我们不是垃圾邮件！ 阅读我们的 私隐政策 获取更多信息。

订阅
通知
客人

0 评论
最投票
最新 最老的
内联反馈
查看所有评论
最新评论
尼尔·兰格曼: 偏远地区潜水、船上居住安全——以及特鲁克泻湖沉船基线项目
约翰·希格尼: 老式双软管调节器如何工作？ #askmark #scuba
特德: BSAC 与其他水上运动管理机构联手争取更好地保护英国水域
约翰·查尔斯·戴维斯: 马尔代夫放弃延绳钓，鲨鱼数量减少
理查德·里格比: 水肺潜水复苏，但“核心”潜水员下降
最新资讯
BSAC 与其他水上运动管理机构联手争取更好地保护英国水域 BSAC 与其他水上运动管理机构联手争取更好地保护英国水域
绳索回收导致潜水员死亡 + 船只沉没 绳索回收导致潜水员死亡 + 船只沉没
潜水员如何支持世界蝠鲼日 潜水员如何支持世界蝠鲼日
英国潜水员命名非洲第一只侏儒水管马 英国潜水员命名非洲第一只侏儒水管马
打破世界纪录——在温暖的管道中潜水至 45 米 打破世界纪录——在温暖的管道中潜水至 45 米
突发新闻：《Scuba Diver Magazine》将转移至 Divernet！ 突发新闻：《Scuba Diver Magazine》将转移至 Divernet！

联系方式

Facebook X-推特 Instagram Youtube

本网站上未注明出处的图片版权归摄影师所有。
联系潜水员杂志 了解详情。

版权所有2024年 洛克传媒有限公司 版权所有。

0
希望您的想法，请发表评论。x