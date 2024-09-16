鲨鱼离开炎热的珊瑚礁——鸟粪只带来好处

根据英国牵头的最新研究，由于海水温度升高导致灰礁鲨白化，它们被迫离开自己的自然栖息地——珊瑚礁。

在环境压力大的时候，放弃珊瑚礁栖息的行为表现为向不同地区进行更加广泛和频繁的迁徙，以及越来越长的离开时间。

在 16-2015 年极端厄尔尼诺事件中，这种影响持续了长达 2016 个月，导致研究区域（印度洋偏远的查戈斯群岛）出现大规模白化。科学家们对白化成为年度事件时会发生什么表示担忧，预计最早从 2043 年开始就会发生。

国际研究小组由 兰开斯特大学 和 ZSL （伦敦动物学会）并由 贝尔塔雷利基金会。2013年至2020年间，他们在120多条鲨鱼身上安装了声学卫星追踪器，并在查戈斯珊瑚环礁周围安装了声学接收器，监测了鲨鱼的活动。

记录了超过 714,000 个声学探测，并与 地球观测 伦敦国王学院的科学家将这些结果与记录珊瑚礁环境压力的卫星数据相结合。

目录 鲨鱼的代价 复杂的平衡 营养流

鲨鱼的代价

兰卡斯特大学首席研究员戴维·雅各比博士说：“这些结果首次证明了珊瑚礁为应对环境压力而发生的变化是如何影响鲨鱼的活动的，这种变化正变得越来越极端和频繁。”

“灰礁鲨是印度洋-太平洋珊瑚礁中常见的捕食者，它们会离开珊瑚礁去觅食，但许多灰礁鲨不得不决定是否要逃离这些受到威胁的珊瑚礁。

“面对权衡，鲨鱼必须决定是否离开相对安全的珊瑚礁并消耗更多能量来保持凉爽，或者留在条件不佳的珊瑚礁上但节省能量。

“我们认为许多鲨鱼选择迁往离岸、更深、更冷的水域，这令人担忧。全球许多珊瑚礁已经因过度开发而出现鲨鱼数量大幅下降的情况，这一发现可能会加剧这种趋势。”

复杂的平衡

“作为大型捕食者，灰礁鲨在珊瑚礁生态系统中扮演着非常重要的角色，”伦敦动物学院动物研究所的首席作者迈克尔·威廉姆森博士说。“它们在珊瑚礁上维持着微妙平衡的食物网，它们还将营养物质从它们经常觅食的深水中循环到珊瑚礁上。

“鲨鱼和它们带来的营养物质的消失可能会在环境压力较大的时期影响珊瑚礁的恢复力。”

雅各比博士说：“随着气候变化带来越来越多的不确定性和越来越频繁的极端压力事件，这些捕食者在珊瑚礁中扮演的重要生态角色可能会发生变化，因为它们花更多的时间远离它们所依附的珊瑚礁。”

“这其中的含义尚未完全了解，但考虑到珊瑚礁中物种和营养相互作用的复杂平衡，肯定会发生重大变化。”

营养流

一个积极的方面是，某些位置的声学接收器标记了鲨鱼居住时间的增加——其中一个解释可能是鸟粪。

查戈斯群岛最近的研究表明，一些珊瑚礁由于其栖息的海鸟而具有更大的营养物流量，从而增加了鱼类生物量并增强了对多种压力因素的抵御能力。

“我们的一些接收者看到鲨鱼数量较多，而且这些接收者也靠近有海鸟种群的岛屿，”威廉姆森博士指出。 根据一项研究， 刚刚发表在期刊上 通讯生物学。

也在 Divernet 上： 礁鲨面临的危险比预期更大, 潜水员捕捉到打瞌睡的灰礁鲨, 查戈斯珊瑚遭受重创——第一只长尾鲨被发现, 90m以下：珊瑚白化正在深入