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英国首次培育出粉红海扇

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粉红海扇产卵（Kaila Wheatley Kornblum / 埃克塞特大学）
粉红海扇产卵（Kaila Wheatley Kornblum / 埃克塞特大学）

粉红海扇是一种柳珊瑚，为英格兰西南部和威尔士南部的潜水员所熟悉。有消息称，粉红海扇首次在英国成功繁殖，这增强了人们对其未来的希望。

这一壮举是在 珊瑚计划 位于伦敦南部的霍尼曼博物馆和花园的实验室水族馆，其中饲养着当地的温带珊瑚物种 疣状尤尼塞拉 据说繁殖得很好。

粉红海扇（也可能呈白色或橙色）分布于从爱尔兰西部和英国西南部到西非和地中海沿岸的沿海水域，但在英国受到威胁，并被 IUCN 红色名单列为全球易危物种。

它们栖息在北彭布罗克郡和东至波特兰比尔的 10 至 50 米深的水域，在德文郡南部和康沃尔郡的部分地区、锡利群岛和兰迪岛很常见。它们也出现在爱尔兰的南海岸和西海岸，但只在戈尔韦湾和多尼戈尔湾常见。

放生卵（杰米·克拉格斯）
放生卵（杰米·克拉格斯）
粉色海扇蛋（杰米·克拉格斯 / 霍尼曼博物馆）

水肺潜水员来自 埃克塞特大学 在德文郡南部廷茅斯附近的一艘沉船中收集珊瑚，用于产卵项目，这是博士生凯拉·惠特利·科恩布鲁姆研究的一部分 疣状尤尼塞拉 再生产。

科恩布卢姆说：“亲眼目睹卵子排出和幼虫游动真是太不可思议了。这是一项突破性的成就，为我们提供了一个期待已久的机会，让我们能够拓展对温带珊瑚繁殖的了解，尤其是幼虫的发育和定居，这是我们团队之前的工作中重点关注的关键领域，但直到现在才被观察到。

“这是我们对粉红海扇物种及其保护的了解迈出的一大步。”

疣状尤尼塞拉 群落分枝繁茂，与主流水流成直角，高 25-50 厘米。但生长速度缓慢，每年 1 厘米。 

在英国，珊瑚受到 1981 年《野生动物和乡村法》的保护，并作为“保护重要特征”，可以为其指定海洋保护区 (MCZ)。 

指导科恩布卢姆博士论文的是埃克塞特大学教授杰米·史蒂文斯和霍尼曼水族馆馆长兼珊瑚项目首席科学家杰米·克拉格斯博士。“这是该物种首次在英国产卵和饲养，是保护该物种的重要一步，”克拉格斯说。“很高兴看到幼虫现在开始定居并成长为幼年海扇。”

据报道，葡萄牙里斯本海洋馆去年成功培育出粉红海扇。

也在 Divernet 上： 珊瑚礁崩溃：我们的珊瑚礁能够被拯救吗？, 珊瑚养殖户重塑未来, 科学家发现隐藏在显眼位置的耐热珊瑚, 珊瑚需要什么才能生存？, 珊瑚 DNA 揭示谁是它的爸爸

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