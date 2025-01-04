虎鲸幼崽死亡的安慰 – 但对 J35 来说并非如此

华盛顿州普吉特湾虎鲸塔勒阔 (Tahlequah) 最近产下的雌性幼鲸已经死亡——据报道，悲痛的虎鲸母亲再次将幼鲸的尸体留在身边，就像七年前她对一只死去的幼鲸所做的那样。

鲸鱼研究中心的研究人员（压水堆) 报告称，这头母鲸（官方编号为 J35，属于太平洋西北部虎鲸群）已经产下幼鲸，但他们也警告称，这头母鲸和幼鲸 J61 的行为 引起健康担忧作为 网际网路 27 月 XNUMX 日报道。

“J61 的死亡尤其令人痛心，不仅因为她是一头将来可能领导自己母系家族的雌性犀牛，还因为她的母亲 J35 的历史，她已经失去了四头有记录的小犀牛中的两头——而且两头都是雌性，”犀牛野生资源委员会表示。

Orca J35 未能幸存（Maya Sears）

它补充说，J35 最初被发现使用她的喙或 结束 在元旦那天抬着 J61 的遗体。这种哀悼行为是众所周知的，尽管她在 2018 年的行为引起了国际社会的关注，当时她以这种方式在 1,600 天内行进了 17 公里，因为这些行为太过极端。

虎鲸群是终生团聚的大家庭。悲伤的母亲可以通过改变叫声、减少食物摄入量或放慢动作来进一步表达自己的情绪，而群中的其他虎鲸通常会留在身边提供支持。

三文鱼短缺

J35 的第一只幼鲸现在已经 14 岁了，第三只幼鲸于 2020 年出生，也还活着。它们属于极度濒危的南方居留鲸 (SRKW) 种群，该种群正遭受主要食物来源奇努克鲑鱼供应短缺的困扰，再加上污染、船舶噪音和气候变化的影响。

目前，其数量已减少到 75 只，其中被认为仅有 23 只具有繁殖能力的雌性。

NOAA渔业 此前有报道称，J35 的身体状况似乎“低于正常”，这表明她可能无法储存足够的脂肪来成功哺乳，而且小牛可能是早产，看起来不够活泼。

不过，35 年最后一天，另一头 SRKW 虎鲸（编号为 J2024）的出生证实了 J62 的失踪，这让我们对它的离世感到欣慰。这头虎鲸出现在多头成年雌性虎鲸中，其性别和母亲身份尚未确定。“这头幼鲸看起来身体和行为都很正常，”CWS 报道称。

研究人员计划在条件和虎鲸活动允许的情况下对 J35 和新生幼鲸 J62 进行跟踪观察。

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