首次发现跨物种海豚杀婴事件

首次报道发现宽吻海豚群起而攻杀一只普通海豚幼崽的现象出现在威尔士西部的卡迪根湾。海豚观赏船上的乘客和船员 追梦者 18月XNUMX日，我国发生了罕见的“跨种群杀婴事件”。

新码头游船之旅 正在与慈善机构合作为游客提供海豚观赏包机 海洋观察基金会，其摄影师兼野生动物导游 Sarah Michelle Wyer 拍摄了静态照片，而 SWF 研究实习生 Dylan Coundley-Hughes 则获得了袭击事件的视频片段。

船上的人们一直在观察卡迪根湾的宽吻海豚，这时他们注意到远处有一群更大的海豚开始跃出水面。

起初，他们以为海豚在互相追逐，后来才意识到，海豚在跃出水面、溅起水花时，把一些较小的东西（可能是一条鱼或港湾鼠海豚）扔出了水面。

（莎拉·米歇尔·怀尔）

“当我们走近时，我们意识到那不是一条大鲑鱼，但令我们惊讶和悲伤的是，那是一条年轻的普通海豚，它没能在这次袭击中幸存下来，”New Quay Boat Trips 报道。

该公司强调，船上的人员没有能力或应该做任何事情来干扰这种自然行为——“尽管这很难看”。

据该公司称，普通海豚体型不如宽吻海豚，它们在彭布罗克郡南部更远的地方有分布，但在纽基地区却很少见。目前，该公司怀疑，当地宽吻海豚对这头幼崽的敌意，是否是导致它们消失的原因。

（莎拉·米歇尔·怀尔）

海豚幼崽的遗骸被船只打捞上来， 英国鲸类搁浅调查项目 正在进行 抛尸 检查。

海洋观察基金会定期监测卡迪根湾海豚的保护状况和保护措施。“众所周知，宽吻海豚，尤其是雄性，会追逐鼠海豚和其他宽吻海豚幼崽，但不会追逐普通海豚幼崽——这使得此次遭遇成为‘跨物种杀婴’，即一个物种的成员杀死另一个物种的幼崽，”该慈善机构表示。

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