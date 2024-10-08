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HMS OCToPUS 装备潜水员快速播种海草

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使用 HMS OCToPUS (OCT) 将种子注入海床
使用 HMS OCToPUS (OCT) 将种子注入海床

英国慈善机构海洋保护信托基金 (OCT) 表示，经过多年寻找恢复海草草甸的有效技术，保护潜水员正在试用一种名为 HMS OCToPUS 的创新设备，该设备已显示出“成功的迹象”。

OCT 致力于海草保护，其 蓝色草地计划，旨在保护现有的床位，并从长远来看，恢复近几十年来已经消失的许多床位。

该公司表示，HMS OCToPUS 的设计灵感来自水力播种，这是一种旨在快速播种的陆地种植工艺。该公司自己的水力海洋播种 (HMS) 是一种将海草种子直接注入海床的技术。 

OCT 委托普利茅斯公司 Absolute Product Design 设计一款基于填缝枪的弹簧式手持设备，OCToPUS 名称的后半部分源自“加压水下播种机”。该枪的 1.5 升腔内装有悬浮在载体介质中的 Zostera marina 种子。

武装好并准备播种（10月）
武装好并准备播种（10月）

OCT 表示，在一次 20 分钟的潜水过程中，一名潜水员可以使用 OCToPUS 装置注入 2,000 颗海草种子。其海洋栖息地恢复团队现已使用这些枪在索伦特海域的 1.5 公顷海床上播种，在普利茅斯湾国家海洋公园的 XNUMX 公顷海床上播种。

在继续监测修复地点的同时，他们报告说，海草床再生的初步迹象是积极的。

“我们完全专注于潮下带海草，因此在海浪下工作还面临各种其他挑战，”OCT 海草水产养殖技术员负责人 Amelia Newman 说道。“因此，我们非常高兴能够将新设备带到这个阶段，并开始看到它如何彻底改变 OCT 恢复这一至关重要的栖息地的方式。 

已在 3.5 公顷海床播种（XNUMX 月）
已在 3.5 公顷海床播种（XNUMX 月）

“我们非常感谢我们的主要合作伙伴之一 Ørsted 以及 Absolute Product Design 工程师的支持，他们对这款创新设备的开发至关重要。”

绿色能源公司 Ørsted 的生物多样性首席专家萨米尔·惠特克 (Samir Whitaker) 表示：“海草草甸是高效的碳汇，可以改善水质，并为沙鳗和鲱鱼等众多重要物种提供食物和庇护所。英国已经失去了高达 90% 的海草，但海洋保护信托基金等组织已经表明，我们可以让它们恢复。”

OCT 表示，它还与 Sonardyne、MarineSee、Voyis 和 Blue Robotics 合作开发了一款专用 ROV，以进一步扩大其保护工作。该机器人能够通过高分辨率摄影测量来跟踪恢复工作并监测已建立的海草床，从而以前所未有的细节绘制海草地图。 

新型OCT ROV（OCT）
新型 ROV（OCT）

据称，ROV 的精度还将使 OCT 能够更好地了解海草草甸的季节和年度变化。

“我们很幸运能在水上度过很多时间，但这项技术有望让我们以更准确、更详细、更有效的方式监测海草健康状况的一些主要指标，”他说。 华侨城 保护项目经理 Andy Cameron。“这也意味着我们可以用不同的方式让潜水员完成 ROV 无法完成的事情。”

也在 Divernet 上： “我一直在聆听海草草甸的声音”, 海草为康沃尔郡带来“蓝碳”希望, 康沃尔郡的海草增长，澳大利亚的脑波, 成为冠军！ – 海草床

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
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