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大白鲨出人意料地分成三队

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大白鲨（埃利亚斯·利维 饰）
大白鲨（埃利亚斯·利维 饰）

新的基因测序工具刚刚揭开了一个秘密——大白鲨有三种，而且不幸的是，它们往往不会混合。

北太平洋的白鲨与南太平洋和印度洋的白鲨截然不同，而且这两个群体都与北大西洋和地中海的白鲨不同。

尽管仍然属于物种 真鲨 这三个群体在 240,000 万至 130,000 万年前的“倒数第二个冰期”期间被物理隔离。在这个冰河时期，海平面和水温先下降后上升，洋流也发生了变化，为鲨鱼的迁徙设置了隐形障碍。

每个群体都形成了自己独特的基因特征，并且在繁殖方面与其他群体保持隔离。随着这一过程的继续，如果每个群体都存活下来，它最终将发展成为一个独特的物种。 

研究人员 诺德大学 在挪威，由加利斯·霍劳 (Galice Hoarau) 和莱斯利·诺布尔 (Leslie Noble) 教授领导的研究小组与一个国际科学团队合作，对大白鲨进行了研究，他们称其研究细节是前所未有的。

他们检查了 106 个样本，并使用称为 SNP（单核苷酸多态性）的遗传标记对其中 17 个样本的整个基因组以及其他样本基因组的选定部分进行了测序。 

每条鲨鱼都可以很容易地被识别为属于三个种群之一，但有一种例外，那就是一种混合鲨鱼，它展现出印度太平洋和北太平洋基因的组合。 

鲨鱼面临的威胁

早在倒数第二冰期，许多物种的遗传分化就已出现。霍劳教授说：“例如，在同一时期，南非的蝠鲼中也发现了相同类型的分化。”

但这一发现对大白鲨来说令人担忧，因为每个群体都依赖于一个比之前意识到的更小的群体来传递其基因，并且任何一个群体的消失都会导致基因库中失去不太可能在其他地方幸存的基因。

Nord 团队：Galice Hoarau 教授、Leslie Noble 教授、Isabel Wagner 和 Martina Kopp（Nord 大学）
Nord 团队：Galice Hoarau 教授、Leslie Noble 教授、Isabel Wagner 和 Martina Kopp（Nord 大学）

据估计，在过去的半个世纪里，全球白鲨数量几乎减少了一半。由于鲨鱼成为渔业的副渔获物，其天然猎物金枪鱼和海豹数量减少，污染加剧，地中海白鲨数量持续急剧下降。 

在南非开普敦周围和美国加利福尼亚沿岸，由于虎鲸捕食、非法割鳍和气候变化，当地鲨鱼种群数量急剧下降；而在澳大利亚和南非东开普省，为防止鲨鱼靠近海滩而采取的反鲨措施也导致许多鲨鱼死亡。

目前的路标

在迁徙过程中，人们认为单个鲨鱼会利用主要洋流作为路标，保持特定区域并可能保持它们的分离。

诺布尔教授表示：“最近的研究表明，气候变化改变了几股洋流，预计在不到 50 年的时间内，它们的强度和位置将发生改变。”

“如果这些障碍发生变化，血统可能会更频繁地杂交，但我们的研究结果表明，后代可能无法存活。再加上其他挑战，如果不重新调整保护管理，这种顶级捕食者及其生态系统的前景就不那么乐观了。”

诺布尔教授表示，通过使用新工具“并与世界各地的鲨鱼研究人员合作，我们首次真正全面地了解了白鲨种群的连通性”。现在，该团队希望这些工具可以应用于研究一系列其他鲨鱼物种。这项研究发表在 当代生物学.

也在 Divernet 上： 孤独的逆戟鲸在2分钟内杀死了大白鲨, 加州大白鲨数量增加, 当猎人成为猎物时, “奇特”白鲨可能是有史以来第一条活新生儿

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