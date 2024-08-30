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深海山中的飞行面条怪物十分罕见

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罕见的 Bathyphysa conifera，又名飞行面条怪鱼（ROV SuBastian / 施密特海洋研究所）
罕见的 Bathyphysa conifera，又名飞行面条怪鱼（ROV SuBastian / 施密特海洋研究所）

在为期一个月的探险中，研究人员在南太平洋的一条水下山脉发现了深海珍稀生物、20 个可能的新物种和一座新的 3 公里高的海山。 施密特海洋研究所 （国际特奥会）。

这些发现是利用科考船上的多波束回声测深设备在智利海岸 1,450 公里外的纳斯卡海脊发现的 福尔克 绘制该区域的地图，并通过 ROV 进行更深入的探索 苏巴斯蒂安.

ROV 主管 Michael Rae 在任务控制室操作 SuBastian（Misha Vallejo Prut：施密特海洋研究所）
ROV主管Michael Rae操作 苏巴斯蒂安 来自任务控制室（Misha Vallejo Prut / Schmidt 海洋研究所）

科学家对这座尚未命名的海山进行了高分辨率绘图，该海山面积约为 70 平方公里，并发现它距海床高出 3 公里多，深度从 4.1 公里降至距海面不到 1 公里。

当 4.5 公里额定 苏巴斯蒂安 在它的山脊上进行探索性潜水时，发现了海绵花园和古老的珊瑚。 

该团队还绘制并探索了另外九座目前未受保护的海山，其中一座海山上据说有一片 800 平方米的原始深海珊瑚花园，里面栖息着石鱼、蛇尾和帝王蟹等生物。 

珊瑚花园中栖息着蛇尾、海葵、 Pentaceros richardsoni 和 Helicolenus lengerichi 鱼（ROV SuBastian / 施密特海洋研究所）
珊瑚花园里有蛇尾、海葵和 五角蝽兰氏螺旋藻 鱼（ROV SuBastian / 施密特海洋研究所）
帝王蟹（ROV SuBastian / 施密特海洋研究所）
斑蝶属 帝王蟹（ROV SuBastian / 施密特海洋研究所）
金色珊瑚（Chrysogorgia）与尾龙虾、底栖栉水母 Lyrocteis sp 和 Calliaster 海星（ROV SuBastian / Schmidt 海洋研究所）
金珊瑚（金花菜）与 尾尾龙 蹲龙虾，底栖 歌唱藻 栉水母和 卡利亚斯特 seastar（ROV SuBastian / 施密特海洋研究所）

该团队还拍摄了第一段现场 原马乌贼 鱿鱼。该属非常稀有，仅根据 19 世纪末在网中发现的几个死样本描述了三种。 

首次拍摄到活体Promachoteuthis鱿鱼的镜头（ROV SuBastian / 施密特海洋研究所）
首次现场直播 原马乌贼 鱿鱼（ROV SuBastian / 施密特海洋研究所）

其他珍品包括第一台卡斯帕 章鱼 在南太平洋也能看到。2016 年发现的蓝色 章鱼 尚未被科学描述或正式命名，它被发现于 4,443 米深处。同样珍贵的目击事件包括两个 深海鱼 管水母， 又名 “飞行面条怪物”。

这只绰号为卡斯珀的章鱼首次在南太平洋被发现。它于 2016 年被发现，尚未被科学描述或正式命名，被发现于 4,443 米深的海底（ROV SuBastian / 施密特海洋研究所）
第一次“卡斯帕” 章鱼 在南太平洋被发现（ROV SuBastian / 施密特海洋研究所）
海蟾蜍（Chaunacops coloratus）用胸鳍支撑岩石和沙子（ROV SuBastian / 施密特海洋研究所）
海蟾蜍（彩色沙鲛）与胸肌 抵御岩石和沙子（ROV SuBastian / Schmidt 海洋研究所）
大型竹珊瑚内有底栖栉水母、藤壶、海星和蛇尾纲动物（ROV SuBastian / 施密特海洋研究所）
大型竹珊瑚内有底栖栉水母、藤壶、海星和蛇尾纲动物（ROV SuBastian / 施密特海洋研究所）

纳斯卡和毗邻的萨拉斯和戈麦斯海岭目前正在考虑指定为公海海洋保护区。

这是 SOI 今年第三次对纳斯卡海岭和萨拉斯-戈麦斯海岭进行探险，目前已探索了约 25 座海山。今年 150 月和 XNUMX 月的探险记录了 XNUMX 多种以前未知的物种，并扩大了以前未知生活在那里的动物的活动范围。 

尚未命名的新海山（ROV SuBastian / 施密特海洋研究所）
尚未命名的海山——船员的建议正在考虑中（施密特海洋研究所）
被点石成金术 (黄色泡泡糖珊瑚科) 覆盖的 Paragorgia (泡泡糖珊瑚) (ROV SuBastian / 施密特海洋研究所)
泡泡糖珊瑚（帕拉戈尔吉亚) 覆盖着点石成金术 (黄色 副海葵科）（ROV SuBastian/施密特海洋研究所）
蹲龙虾，属于 Sternostylus 属，被认为是一个新发现的物种（ROV SuBastian / 施密特海洋研究所）
蹲龙虾属 胸柱龙，被认为是一个新发现的物种（ROV SuBastian / 施密特海洋研究所）

在此次探险之前，人们已知有 1,019 种生物生活在太平洋的这片海域，但现在这一数字已超过 1,300 种，并且还在不断增长。 

调查结果将发送至 海洋普查是由日本基金会和Nekton牵头的国际联盟，旨在加速发现和保护海洋生物。

其研究人员和水文学家来自海岸和海洋测绘中心/联合水文中心 新罕布什尔大学 参加了这次探险，后者负责绘图。

联合首席科学家兼 SOI 执行董事 Jyotika Virmani 博士表示：“发现一座高近 2 英里（几乎是哈利法塔的四倍高）且拥有充满活力的生态系统的新海山非常令人兴奋。” 

“目前只有 26% 的海底被绘制成如此高分辨率的地图，而每次探险 福尔克 让我们更加关注我们家园星球上未知的海床和生命。”

也在 Divernet 上： 智利深海发现 100 种疑似新物种, 发现 4 种新的深海章鱼物种, 深海章鱼育苗场位于“人类想象的边缘”, 深入地下世界：热烟熏炉下发现新生态系统

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