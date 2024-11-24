用腿、头和下巴品尝的鱼

如果您在潜水时见过海鲂，您就会知道这种“行走”的鱼有六条腿，它们一起快速移动，推动它在海底行走。

现在，哈佛大学的研究人员指出，在某些海鲂中，这些腿实际上是胸鳍的延伸，它们进化出的功能远不止快速移动，还包括“品尝”食物。

揭示海鲂的行走辅助工具是感觉器官的研究是由该大学分子与细胞生物学系与斯坦福大学合作开展的。

当走过柔软的海床时，人们发现海鲂会停下来，在海面上抓挠，挖出埋藏的猎物，如贝类，而且它们的腿对机械和化学刺激都很敏感。当科学家埋下含有单一化学物质的胶囊时，鱼很容易找到它们。

Prionotus scitulus（Anik Grearson）

在研究期间，一群新鲜的海鲂偶然抵达实验室，科学家们惊讶地发现它们都缺乏这种技能——直到他们意识到新来者是不同种类的海鲂。

他们所研究的 卡罗林斯氏大麦 或北方海鲂，有铲形的腿，上面覆盖着突起，称为 乳头状，类似于人类的味蕾，而非掘地鱼， 豆科植物 （条纹海鲂）有杆状腿，没有 乳头状.它们的腿仅用于运动和机械探测。

乳头状 科学家说，这是相对较新的进化发展。北海鲂只分布在西大西洋，所有海鲂物种都与海鲂密切相关。

海鲂可以作为性状发展的进化模型，因为控制其腿部发育的遗传转录因子也存在于其他动物（包括人类）的肢体中。

第二项研究详细研究了与海鲂这种不寻常特征的形成有关的基因转录因子，研究人员成功地培育出了这两个物种的杂交品种。这项研究发表在 当代生物学 这里 和 这里.

盲穴鱼

盲眼墨西哥四眼鱼（Astyanax mexicanus），一种穴居墨西哥四眼鱼（H Zell）

与此同时，人们发现，一种盲穴鱼可以通过增加从口腔内部到头部和下巴的味蕾的数量和位置来弥补其视力的不足。

淡粉色、几乎半透明的墨西哥四眼鱼（墨西哥红松) 在墨西哥东北部的 Pachon 和 Tinaja 洞穴中进化为无视力，在黑暗环境中视力会受到浪费。该物种只保留了眼窝的模糊轮廓，但其他方面与地面上发现的银色视力鱼相似。

早在 1960 世纪 XNUMX 年代，科学家就已经证实，某些盲穴鱼种群的头部和下巴上有额外的味蕾，但导致这种现象的基因过程此前从未被研究过。

现在，辛辛那提大学的生物学家已经确定，出生时味蕾的数量与水面鱼类相似，但从 18 个月开始出现额外的味蕾，并且在 XNUMX 个月（圈养鱼的最大年龄）时仍然如此。

随着这些味蕾的出现，鱼的味觉变得更加敏锐，这意味着它们对吃活食的兴趣降低，而对表面上没有吸引力的营养来源（如蝙蝠粪）的兴趣增加。

该团队目前正在研究哪些其他口味对这些盲鱼最有吸引力。他们的研究发表在《 通信生物学.

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