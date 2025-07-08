英国海马被一群暴徒围攻

今年夏天，在英格兰似乎繁衍生息的海洋物种之一是海马，不过，如果其他潜水员不亲自前往观看，那些为实现这一目标做出贡献的志愿者们会非常感激。

7 月的第一周，来自 海马信托基金 在拍摄一部纪录片的过程中，他们在西南海岸进行了一项调查，惊讶地发现在一个地点竟然发现了多达17只海马。其中大约一半是雄性，而且大多数都怀孕了，这预示着海马种群的未来一片光明。

此前，该基金会的专家们只在一次潜水中见过如此多的海马， 是22 2020 年新冠疫情封锁结束时，在斯塔德兰湾记录到的 网际网路 当时。信托基金估计，这些海马的数量还不到该地点海马总数的一半， 尽管在几周内 人口已经消散。

海马信托基金会创始人兼首席执行官尼尔·加里克-梅德门特 (Neil Garrick-Maidment) 率领了最新一次潜水，并首次发现了这些海马。他负责将两种原产于英国的海马——刺海马（海马s）和短鼻海马（海马体）。2008 年《野生动物和乡村法》对其进行了保护。

在最近的调查潜水中发现的两只海马（Neil Garrick-Maidment / 海马信托基金）

未经海洋管理组织 (MMO) 许可（海马信托潜水员需持有该许可），通过潜水或浮潜主动寻找这些受保护物种是违法的。然而，任何偶然发现海马的潜水员都应 报告目击情况 以便它能够反映在国家海马数据库（NSD）中。

生态系泊成功

英国海马基金会于1994年成立了英国海马调查项目，使其成为世界上同类调查中持续时间最长的。观测数据被输入到英国海马数据库（NSD），该数据库是世界海马数据库的一部分。

目前看来对英国海马有利的一个因素是海马信托基金、船民和斯塔德兰湾海洋伙伴关系安装的生态系泊设备，以防止船锚和链条对海草栖息地造成破坏。

生态系泊系统采用弹性立管而非链条，并随潮汐上升，以防止拖拽海床。该系统成本高昂，每年维护成本约为100,000万英镑，不过船舶使用者的系泊费和捐款有助于弥补这笔支出。

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