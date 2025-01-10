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埃及民众迅速应对鲨鱼致命事件

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短鳍鲭鲨（Mark Conlin / SWFSC）
短鳍鲭鲨（Mark Conlin / SWFSC）

29 月 XNUMX 日，红海度假胜地马萨阿拉姆发生一起鲨鱼致游客死亡事件，事件发生后不到一周，埃及 国家海洋水产研究所 （NIOF）已就此事发布了“最终报告”。 

受害者是两名意大利游客：48 岁的 Gianluca Di Gioia 死亡，而试图帮助他的 69 岁的 Peppino Fappani 手臂和腿被咬伤，但没有受重伤。这两名男子进入了 Safaya Resort 码头附近的海域，但在指定游泳区之外，并且 此事已被报道 on 网际网路.

现在据说造成这一事件的鲨鱼是鲭鲨，有两种，短鳍鲨（尖尾鲛 和长鳍金枪鱼（伊苏鲁斯）分布于红海，但很少靠近海滩。这两种动物都面临全球灭绝的威胁。 

NIOF 报告指出，尽管这一事件很罕见，但考虑到红海浅水沿岸地区存在天然的掠食性鲨鱼，这一事件“并不意外”。 埃及独立

鲭鲨的攻击性行为是由于红海自然保护区内外的船只过度捕捞，以及其对鲨鱼赖以生存的猎物资源造成的破坏性影响。

报告指出：“有力证据表明，这起事件并非偶然，而且即使彻底禁止这种捕捞行为，鲨鱼袭击事件仍将在未来很多年内持续发生，直到天然鱼类资源被取代。”

它还指出了允许人们在禁区游泳的危险，并暗示在这种情况下，是一群海豚的存在鼓励了鲨鱼进行捕猎。 

红海飞旋海豚（亚历山大·瓦塞宁）
红海飞旋海豚（亚历山大·瓦塞宁）

受害者遭到袭击但尸体没有被吃掉，这一事实据说意义重大，很可能反映出鲨鱼本能地对侵入其觅食区域的物体进行防御。

它至少袭击过人类五次，这意味着它因缺乏猎物而陷入狂暴。

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报告明确指出，需要与政府机构和旅游部门合作，对鲨鱼行为进行进一步的全面研究，并提出了一系列建议，旨在减少进一步的事故发生，加强旅游海滩的安全措施。

这些举措包括在沿海地区建立为期一年的鲨鱼科学监测项目，采用最新的跟踪技术；为旅游项目业主和船长举办鲨鱼意识研讨会；以及提供科学奖学金和研究生课程，培养研究鲨鱼和其他“危险海洋生物”行为的专家。

应成立一个由红海省、环境事务局、NIOF 以及安全和卫生当局的代表组成的委员会来处理鲨鱼危机；并应加强海上安全程序，在酒店码头配备经过培训的救援人员，并随时准备先进的医疗设备和快速救援船。

应制定计划管理海洋垃圾、规范捕捞活动并应对海洋污染，以避免改变鲨鱼的行为并维持生态平衡。该报告支持了之前的警告，即过往船只丢弃的动物尸体和有机废物会吸引鲨鱼来到沿海地区。

什么不该做

水上使用者应避免：无人陪伴游泳；远离海岸，进入深而陡峭的区域；在日出、日落或晚上鲨鱼觅食时入海；佩戴珠宝或闪亮的衣服；带着开放性伤口入水；以及喂食鲨鱼。

该委员会还建议与邻国合作评估鲨鱼物种数量，以制定管理计划并维持生态平衡。

另一个建议是将红海捕鱼区与苏伊士湾分开，禁止渔船在红海从阿什拉菲礁到南部埃及/苏丹边界的所有地区捕鱼。相反，渔船将被允许在埃及领海之外作业，大边缘礁将被宣布为自然保护区。

迪乔亚的死亡是自 一个 24 岁 2023 年 2022 月，一名俄罗斯浮潜者在赫尔格达遭遇了虎鲨。XNUMX 年，两名游客在赫尔格达附近遭遇虎鲨，不幸丧生。

也在 Divernet 上： 游客在红海鲨鱼事件中丧生, 赫尔格达虎鲨死亡, 死亡归咎于雌性虎鲨

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