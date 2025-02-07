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DNA 证明：虎鲸为获取白鲨肝脏而杀戮

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大白鲨（安德鲁·福克斯/罗德尼·福克斯探险队）
大白鲨（安德鲁·福克斯/罗德尼·福克斯探险队）

在2018早期， 网际网路 / 潜水员 杂志独家报道 由鲨鱼专家理查德·皮尔斯撰写。该报告发出了严厉的警告：以南非大白鲨笼潜旅游为基础的旅游业正处于危险之中，因为嗜食鲨鱼肝脏的虎鲸正在杀死或吓跑鲨鱼。

两头名为左舷和右舷的虎鲸对一直被认为是终极顶级捕食者的鲨鱼发起了恐怖统治。对于一些从事利润丰厚的鲨鱼潜水行业的人士来说，这种说法令人难以接受。

虎鲸（Isabella Reeves / 弗林德斯大学）
Orca（Isabella Reeves / 弗林德斯大学）

如今，七年过去了，南非沿岸大白鲨仍然数量稀少，DNA 证据首次证实，虎鲸追捕并杀死了一只大白鲨，以获取其肝脏。

这次事件发生在澳大利亚。目击者看到了几头虎鲸（逆戟鲸)，其中包括两只当地公认的个体，名为 Bent Tip 和 Ripple，于 2023 年在维多利亚波特兰附近的布里奇沃特湾捕获了一只大型猎物。

两天后，一条长 4.7 米的大白鲨的尸体（char鱼) 被冲上岸，并被州渔业官员收集起来进行调查。

白鲨尸体被冲到波特兰海滩（本·约翰逊/波特兰诱饵和渔具公司）
白鲨尸体被冲到波特兰海滩（本·约翰逊/波特兰诱饵和渔具公司）

四处咬伤

这项刚刚发表的有关鲨鱼的研究由弗林德斯大学的一个科学团队领导，他们分析了从鲨鱼尸体上四个不同咬伤处采集的拭子。 

当对拭子进行测序以检测捕食者留下的遗传物质时，DNA 中就有证据。一头虎鲸吃掉了这条大白鲨的中段，那里曾经是营养丰富的肝脏，而其他三处伤口则显示出食腐阔鼻七鳃鲨的 DNA。这条大白鲨的消化器官和生殖器官也消失了。

该分析基于虎鲸捕食南非大白鲨和其他种类鲨鱼的传闻证据，以及 加州

“这些发现为虎鲸在澳大利亚水域捕食白鲨提供了令人信服的证据，并强烈暗示了它们选择性食用肝脏，”这项研究的主要作者、该大学南部鲨鱼生态组和西澳大利亚鲸类研究中心（CETREC）的博士生伊莎贝拉·里夫斯说。

“这表明，此类掠夺事件在全球范围内可能比以前认为的更为广泛和普遍。”

弗林德斯大学研究信息图（Emma Luck）
弗林德斯大学研究信息图（Emma Luck）

其他鲨鱼

在澳大利亚，曾偶尔有记录显示虎鲸捕食蓝鲨、鲭鲨、短鳍鲭鲨、地鲨和虎鲨，但此前从未有证据显示虎鲸杀死过大白鲨。

“有证据表明，由于南非的虎鲸捕食，大白鲨被迫迁移或直接死亡，从而引发了更广泛的海洋生态系统的连锁变化，”该研究的共同主要作者、弗林德斯大学副教授亚当米勒评论道。

YouTube视频

“我们知道白鲨是关键 监管机构 生态系统结构和功能，因此保护这些顶级捕食者非常重要。因此，我们必须尽可能密切关注澳大利亚水域中此类互动。”

新的研究是 发表于 生态与进化.

也在 Divernet 上： 逆戟鲸攻击鲨鱼，南非大白鲨旅游业面临危险, 孤独的逆戟鲸在2分钟内杀死了大白鲨, 雌性杀手大战蓝鲸——世界首例, 老汤姆、伊甸园杀手及其 DNA 秘密

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