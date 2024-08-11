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潜水员在卑诗省邂逅罕见鲨鱼

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潜水员的稀世珍宝：钝吻六鳃鲨（米切尔·休伊特）

这并不是未知的，因为 网际网路 报告于 类似的遭遇 去年 5 月，一只钝吻六鳃鲨在加拿大太平洋沿岸的浅水区中游荡，但这只鲨鱼十分罕见，足以让海洋生物学家兴奋不已。

米切尔·休伊特 (Mitchell Hewitt) 如此描述他在 8 月 XNUMX 日晚上的遭遇：“这是一生中最大的发现。今年夏天我每天都潜水寻找这种鲨鱼。”

这位为 Keystone Environmental 工作的实地海洋生物学家通常更关注观察该地区的头足类和圆鳍鱼的行为。他在从 狮子湾 位于温哥华北部的豪湾。

休伊特估计这只鲨鱼是一只雄性幼年鲨鱼，身长约 2.5 米，当时正在 15 米深的海底游动。休伊特和他的团队花了大约 10 分钟观察这只鲨鱼（灰色六角藻) 甚至一度决定从他的两腿之间游过。 

钝吻六鳃鲨（米切尔·休伊特）
钝吻六鳃鲨（米切尔·休伊特）

钝吻六鳃鲨又名牛鲨，通常生活在 100 至 2,000 米深的水域，不过幼鲨偶尔会在夜间冒险进入浅水区寻找猎物。不列颠哥伦比亚省外的雌鲨有时也会来到海岸产仔，一胎可以产下 100 多只幼鲨。

该物种是世界上最大的鲨鱼之一，长度可达 6 米，体重可达 600 公斤。

休伊特告诉 CTV 新闻：“它就像一只温和的巨兽，就像一条大海狗。”他说他“因为太害怕了，所以呼吸困难。之后的几个小时我都感到很不安。”

去年 潜水长 马泰奥·恩德里齐 (Matteo Endrizzi) 还提到了一次“一生难得的经历”，当时他和他的团队在温哥华岛以西的阿尔伯尼尼湾 (Albernini Inlet) 进行一次 2 米深的沉船潜水时遇到了一条 20 米长的幼鲨。他们说这条鲨鱼似乎是被他们的灯光吸引来的。

也在 Divernet 上： 4 名潜水员享受罕见的六鳃鲨遭遇, 沉船队发现罕见的钝鼻六鳃鲨, 鉴定出新的六鳃鲨物种, 诱捕区：马尔代夫鲨鱼的神秘食堂

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
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