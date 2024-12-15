座头鲸寻找配偶时不考虑距离

在民间科学家的帮助下，一个国际研究小组记录了一次哺乳动物已知最长的迁徙之一，即使以分布广泛的座头鲸的标准来看，这次迁徙也令人惊讶。

座头鲸 （巨型) 的迁徙路线已知延伸至南北之间的长距离，从热带的繁殖地到较凉爽的觅食地，但种群往往保持纵向分离，并高度忠诚于其惯常的觅食地。

在南半球，已知有七个繁殖种群，到目前为止，人们认为它们之间没有太多的重叠。

女性的陪伴

目前，研究小组已经记录了成年雄性座头鲸两次目击之间的最长距离，这些鲸鱼分别出现在两个不同的海盆的越冬地。

2013 年和 2017 年，人们首次在哥伦比亚附近的东太平洋发现它，五年后，人们在西南印度洋的桑给巴尔附近又发现了它，当时它被认为至少有 15 岁了。

这些目击事件均发生在繁殖季节，并显示这头鲸鱼与雌性鲸鱼为伴。由于两个繁殖群相隔 120° 经度，因此这头鲸鱼之间至少需要行走 13,046 公里。

公民科学家和科学研究人员通过向网站提交多张照片为这项研究做出了贡献 快乐鲸该公司通过个体尾鳍识别动物，并拥有一个包含超过 100,000 张图片的数据库

科学家表示，这种异常迁徙可能是由于气候变化导致鲸鱼赖以生存的磷虾资源枯竭所致。然而，另一种理论认为，自 1980 世纪 XNUMX 年代大多数国家实施捕鲸禁令以来，鲸鱼数量持续恢复，雄性鲸鱼在它们惯常的栖息地内寻找合适的雌性鲸鱼的难度可能加大。

鲸鱼研究员叶卡捷琳娜·卡拉什尼科娃

叶卡捷琳娜·卡拉什尼科娃博士 坦桑尼亚鲸类动物计划 这项研究的负责人表示，这头鲸鱼的旅程是座头鲸有史以来旅行的最长距离。

据称，这项研究强调了“跨境研究和公民科学对于了解座头鲸跨洋迁徙的潜在驱动因素和种群影响”的重要性。该研究发表在《 英国皇家学会开放科学.

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