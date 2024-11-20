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深层欺骗者：午夜区域的怪异裸体

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尾鳍鱼
神秘的软体动物 Bathydevius caudactylus（MBARI）

加州蒙特利湾水族馆研究所 (MBARI) 的研究人员描述了第一种已知栖息在海洋深海区或午夜区（远离阳光照射范围）的裸鳃类动物。 

尾鳍鱼 深海欺骗者（Deep Deceiver）是一种生物发光生物，它有一个巨大的带帽结构，可以在一端喷射水流，扁平的尾巴上长着手指状的突起，或者 仙人掌 一边是彩色的内脏，另一边是色彩鲜艳的内脏。

由于其足状似蜗牛，这种生物最初被海洋生物学家称为“神秘软体动物”。

它首次被发现是在将近四分之一世纪前，即 2000 年 XNUMX 月，当时它正在潜水，使用的是 巴巴里 ROV Tiburon的 蒙特利湾外 2,614 米深处。然而，直到现在，在审查了 150 多个 ROV 目击事件后，才发现 详细说明 已出版。

这种神秘的软体动物只存在于深海中（MBARI）
这种神秘的软体动物只存在于深海中（MBARI）

“得益于 MBARI 先进的水下技术，我们能够对深海动物进行有史以来最全面的描述，”该研究所的高级科学家兼团队负责人 Bruce Robison 评论道。“我们花了 20 多年的时间来了解这种迷人的裸鳃类动物的自然历史。”

凝胶状头罩

虽然大多数裸鳃类动物利用其肌肉发达的足在固体表面上移动，但是这种海蛞蝓却利用其凝胶状的头罩在水中推动自己，通过整个身体（从头罩到尾部）上下波动游动。

如果受到威胁，其叉状尾巴的尖端就会发出生物光，并且还会脱落——科学家推测这可能是一种分散掠食者注意力的策略。

MBARI 高级科学家 Steven Haddock 表示：“当我们第一次用 ROV 拍摄到它发光时，控制室里的每个人都同时发出了一声‘哇哦！’。我们都被这一景象迷住了。 

生物发光，光线来自头罩表面和指节（MBARI）
生物发光，光线来自头罩表面和指节（MBARI）

“直到最近，相机才能够以高分辨率和全彩色拍摄生物发光。 MBARI 是世界上仅有的几个将这项新技术带入深海的地方之一。”

遗传分析

还捕获了 18 只个体进行基因分析。结果表明，这种生物是一种裸鳃类动物，但与已知物种的亲缘关系非常遥远，因此被认为属于一个独立的科。 

由于其身份不明，尾端像手指一样，因此人们给它取了一个学名“深海骗子”。其典型长度为 14.5 厘米，而弹性头罩的宽度可达 9 厘米。

YouTube视频

图片中可以看到红色器官是胃，橙色器官是消化腺，小白斑是脑。对每只裸鳃类动物胃内容物的分析发现了糠虾的残骸，这些残骸似乎是通过使用头罩捕获的，尽管这一过程尚未被观察到。

和其他裸鳃类动物一样，深海骗子也是雌雄同体，似乎会潜入海底产卵，产卵时会用脚附着在鱼身上。完整报告刚刚发表在《 深海研究第一部分.

也在 Divernet 上： 蜗牛鱼打破世界最深鱼类记录, 鉴定出 4 个新的深海章鱼物种, 章鱼花园是深海产卵加速器

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