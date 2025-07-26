康沃尔郡融入国家海洋周精神

康沃尔野生动物信托基金会 (CWT) 表示，即将到来的 2025 年国家海洋周的主题是“海浪之下的海床”。

从今天（26 月 3 日）到 XNUMX 月 XNUMX 日星期日，我们组织了一系列户外活动，帮助人们欣赏和了解康沃尔的海洋野生动物。

这些活动专为家庭和各个年龄段的人们而设计，包括在岩池漫步、在海草草甸浮潜、在悬崖顶上观赏海豚以及海滩清洁——其中至少有一项是无声迪斯科。

“参与其中，您将帮助我们监测和记录康沃尔郡的野生动物，”CWT 表示。“康沃尔郡拥有英国最丰富的海洋野生动物，从珍稀的彩色珊瑚到巨大的姥鲨，应有尽有。”

斯塔克豪斯湾海岸搜寻（马特·斯莱特）

令人痛心的是，海洋环境正承受着越来越大的压力，这源于破坏性的捕捞活动、海上开发以及农业污染、污水和塑料污染。康沃尔野生动物信托基金会希望通过全国海洋周活动激励新一代海洋保护主义者和志愿者为保护自然采取行动。

“全国海洋周为所有人提供了一个探索当地海岸线、参与康沃尔郡各地精彩的‘你的海岸’相关活动的机会，”CWT海洋参与官员凯蒂·贝尔曼说道。“全郡有超过25场活动，每个人都能找到适合自己的活动。”

CWT 是英国皇家野生动物信托协会 (Royal Society of Wildlife Trusts) 下属 46 个信托机构之一。 全国海洋周活动 康沃尔郡的具体信息可在 CWT 网站上找到。

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