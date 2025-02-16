棍棒：螳螂虾如何吸收自身的冲击波

好斗的螳螂虾从洞中被捕获，它们一直以来都是水下摄影师的热门拍摄对象——尽管大多数人都知道，如果它们靠得太近，穹顶端口可能会破裂。

这些大虾拥有强大的攻击力，可以用来杀死猎物或保卫领地免受竞争对手的侵扰。伊利诺伊州西北大学的科学家表示，这种攻击力可以击碎软体动物的壳或打碎水族馆的玻璃，其威力相当于 .22 口径的子弹。

他们想要弄清楚的是虾自身脆弱的神经和组织如何承受这一过程中产生的强烈冲击波——他们认为现在他们已经找到了答案。

虾的攻击通过其两个锤状的“指节棒”进行。原来，这些指节棒表面覆盖有层状图案，通过阻挡特定振动，形成一道屏障。

研究团队相信，这里的工作原理可以应用于开发合成声音过滤材料，或防止爆炸相关的伤害。

压力波和气泡

西北大学仿生材料专家、论文合著者 Horacio D Espinosa 教授表示：“之前的研究主要集中在 [ 指关节 ] 球杆的韧性和抗裂性上，将球杆结构视为强化的冲击盾牌。” 研究刚刚发表 in 科学.

“我们发现它使用‘声子机制’——选择性过滤应力波的结构。这使虾能够在多次撞击中保持其打击能力并防止软组织损伤。”

强力孔雀螳螂虾（Rickard Zerpe）

指节球棒将能量储存在弹簧状结构中，并由闩锁状肌腱约束。当闩锁松开时，储存的能量会以爆发力推动球棒向前。

“当螳螂虾攻击时，冲击力会在目标上产生压力波，”埃斯皮诺萨说，“它还会产生气泡，气泡会迅速破裂，产生兆赫范围内的冲击波。

“这些气泡破裂时会释放出强烈的能量，这些能量会穿过虾的棍棒。这种二次冲击波效应，加上最初的冲击力，使螳螂虾的攻击更具破坏性。”

研究小组分析了孔雀螳螂虾的微观结构（鲶鱼) 的盔甲并确定了俱乐部内的两个不同区域。

产生冲击的冲击区由排列成加强型人字形图案的矿化纤维组成。在此之下，周期性区域由扭曲的螺旋状纤维束组成，其中每一层都相对于其相邻层逐渐旋转。

关键的角色

“周期性区域在选择性过滤高频剪切波方面起着至关重要的作用，高频剪切波对生物组织特别有害，”埃斯皮诺萨说。“这有效地保护了虾免受直接撞击和气泡破裂造成的破坏性应力波的影响。”

研究人员分析了波浪行为的二维模拟，但未来的研究可能会集中于“更复杂的三维模拟，以充分捕捉俱乐部的结构如何与冲击波相互作用，”埃斯皮诺萨说。

“此外，利用最先进的仪器设计水下实验将使我们能够研究声子特性在水下条件下如何发挥作用。”这项研究由西北大学的 Nicolas Alderete 领导，并得到了空军科学研究办公室、海军研究办公室和美国国家科学基金会的支持。

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