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名人“间谍鲸”因人类追随者的不满而死亡 

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著名的白鲸 Hvaldamir（OneWhale）
著名的白鲸 Hvaldamir（OneWhale）

名人白鲸 Hvaldimir 突然去世，它曾被认为被俄罗斯用于军事情报活动，过去五年来受到挪威公众的密切关注。

他的死因不明，发生在他被重新安置的前夕，而这一计划引起了多年来一直支持他的事业的环境保护主义者们的分歧。

鲸鱼支持机构 OneWhale 和最近的 Marine Mind 通常会追踪 Hvaldimir 的行踪，昨天早上（30 月 XNUMX 日），人们最后一次看到他活着，当时他在挪威西南部斯塔万格附近的海岸附近，身体状况良好，并定期潜水。 

海岸警卫队已接到通知，以确保海上交通知道 Hvaldimir 的存在，但后来人们发现这头白鲸漂浮在水面上很长时间，一艘巡逻艇于下午 2.30 点 XNUMX 分左右到达，发现它已经死亡。 

友善的白鲸（海洋思维）
友善的白鲸（海洋思维）

一艘渔船将 Hvaldimir 拖至 Risavika 港口，港口当局将其从水中打捞上来，装上卡车，等待尸检安排。Hvaldimir 身长超过 4 米，估计体重超过 1,200 公斤。 

创办“海洋心灵”的海洋生物学家塞巴斯蒂安·斯特兰德表示，死因尚不清楚。他说，尸体上有痕迹，但可能是死后其他野生动物造成的。

圣彼得堡装备

2019 年 XNUMX 月，哈瓦迪米尔在挪威北部的哈默菲斯特被渔民发现后一举成名。他身穿标有“圣彼得堡装备”的紧身背带，显然是用来固定相机的，人们推测他已被训练成为俄罗斯军方的水下间谍。

这头友善的白鲸与人相处融洽，似乎一生中大部分时间都是在圈养中度过的。它被命名为 Hvaldimir，但后来在斯堪的纳维亚半岛通常被称为 Hvaldi（高值 俄罗斯总统普京在推特上写道：“这只鲸鱼（挪威语，意思是鲸鱼）”以避免与俄罗斯总统产生任何联系，并取下了安全带。

白鲸通常生活在偏远的北极地区，但 Hvaldimir 似乎满足于留在更加繁忙和温暖的北海水域，去年甚至冒险游到了瑞典西南部，这进一步引发了人们对其安全的担忧。 

名人白鲸 Hvaldimar 意外冲入瑞典水域 (OneWhale)
友善的白鲸 Hvaldimir (OneWhale)

慈善机构 一鲸 该组织很早就成立了，旨在保护 Hvaldimir，为他和其他被释放的圈养哺乳动物建立一个安全的鲸鱼保护区。

今年 7 月，挪威渔业局宣布已批准将 Hvaldimir 重新安置到芬马克郡瓦朗厄尔峡湾的北极水域，靠近一个野生鲸群，他以后可能会与这些鲸群融合。据说，在 Hvaldimir 的死讯公布时，航班已经安排好了。

然而，一些海洋生物学家早先曾认为，此举将危及鲸鱼的福祉，并已脱离并形成 海洋思维. 这一分歧已在挪威媒体上得到体现。

“不是自然死亡”

OneWhale 创始人 Regina Haug 在得知 Hvaldimir 的死讯后表示：“我们还不知道他的死亡方式，但他当时处于交通繁忙的水域......所以我们认为这不是自然死亡。” 

该慈善机构每年都会对白鲸进行健康检查，他们曾将 Hvaldimir 描述为“一头健康的幼鲸，没有任何疾病迹象”。白鲸的正常寿命估计为 35 至 50 年。“我们已要求挪威当局对其进行尸检，他们已着手进行尸检，”Haug 说道。

“我们很伤心。我们也感到愤怒，因为我们花了这么长时间努力帮助他脱离危险。他终于离更好的生活只有一步之遥了。 

“但我们对那些阻止他行动并传播错误信息的人感到愤怒……有少数人想把他困住，不让这只可爱的动物早点得到帮助。”

Marine Mind 志愿者，包括 Sebastian Strand（左）和 Hvaldimir（Marine Mind）
Marine Mind 的 Sebastian Strand 和其他志愿者与 Hvaldimir (Marine Mind) 在一起

Marine Mind 的斯特兰德表示：“Hvaldimir 不仅仅是一头白鲸；他是希望的灯塔、联系的象征，也是人类与自然世界之间深厚联系的提醒者。”

“在过去的五年里，他影响了成千上万的人的生活，让人们共同惊叹大自然的奇迹。 

“他的存在让我们认识到海洋保护的重要性，同时他也让我们更加了解自己。安息吧，哈瓦迪米尔。我们会深深地怀念你，但永远不会忘记你。”

也在 Divernet 上： “间谍”白鲸赫瓦尔迪米尔冲向瑞典, 潜水员使用无人机捕捉白鲸图像, 白鲸会说海豚语以适应环境, 俄罗斯增援反潜水海豚队

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
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