蓝光驱动：行走的珊瑚

潜水员往往认为珊瑚是“无柄的”——它们会呆在原地，所以你确切地知道在哪里可以找到它们。然而，一项新研究强调了蘑菇珊瑚在海底游荡寻找理想栖息地的能力——尽管速度很慢。

据 Brett Lewis 领导的澳大利亚科学小组称，人们已经知道移动珊瑚的存在，但它们移动和导航的方式仍然“基本上不为人知”。 昆士兰科技大学研究人员调查了体型较小、自由奔放的 圆锥藻 了解它如何以及为何会四处走动。

实验表明，珊瑚对蓝光有强烈的趋光性反应，这种光是深水沙床中珊瑚所期望的。它对浅水表层水中的白光则没有那么热情，这可能预示着白化威胁。

当蓝光照射到实验室水族箱的一端时，86.7％的蘑菇珊瑚会向蓝光游去，而只有 20％的蘑菇珊瑚对白光表现出兴趣。

运动中的蘑菇珊瑚（昆士兰科技大学）

在蓝光试验中，珊瑚会移动一到两个小时，移动距离可达 22 厘米，但朝向白光的移动距离最多只有 8 毫米。如果同时在水箱两端照射蓝光和白光，珊瑚总会被吸引到蓝光处。

高分辨率延时摄影揭示了珊瑚控制运动的多种机制。通过膨胀组织，珊瑚可以减少摩擦、增加浮力以将其核心抬离海床，并增加其表面积以捕捉水流，就像船帆一样。

当这些组织依次收缩时，腹垫或“脚”会通过调节与基质的相互作用或摩擦力来发挥作用，从而使珊瑚缓慢向前移动。

最后，它还能够收缩和扭转其侧面的外周组织，以与水母脉动游泳运动相关的方式推动自己向前。

圆锥藻 当重力、洋流或波浪等因素使珊瑚处于不利的、可能危险的浅水位置时，它们似乎可以利用这种能力，并希望改善自己的前景——这让研究人员得出结论，珊瑚的“神经学复杂程度”比以前想象的要高。 研究刚刚发表 in PLOS ONE.

珊瑚变薄，难以繁殖

帕劳珊瑚礁上的珊瑚产卵（Peter Mumby）

同时，在 昆士兰大学主导的一项研究中，一个国际团队对 2024 年自然珊瑚产卵事件的成功进行了测量，并发现单个珊瑚需要位于近距离才能成功繁殖。

“令人惊讶的是，我们发现珊瑚之间的距离需要在 10 米以内，最好更近，这样才能进行受精，”团队负责人彼得·穆比教授说。“我们知道珊瑚之间的距离不能太远，但我们发现它们之间的距离比我们预期的要近。”

“白化等气候变化的影响正在导致珊瑚死亡并降低其密度，因此我们担心珊瑚个体之间的距离可能太远而无法成功繁殖。”

在密克罗尼西亚的帕劳，研究人员将容器放置在珊瑚礁中的 26 个珊瑚群落上方，这些大多数雌雄同体的珊瑚释放出了卵子和精子。

其中一个蛋托（Peter Mumby）

“容器捕获了珊瑚的部分卵子，并随着潮水漂流到水面，”穆比教授说。“虽然卵子无法逃脱，但精子可以进入容器并使卵子受精。

“漂流一小时后，我们可以记录下每种珊瑚受精卵的比例以及与类似已建立珊瑚的距离。”

当珊瑚距离很近时，受精率平均为 30%，但当距离为 10 米时，受精率下降到 10% 以下。当距离为 20 米时，受精率几乎为零。

“未来我们可能需要帮助珊瑚延续其生命中的这一关键部分，”澳大利亚国家科学机构联邦科学与工业研究组织 (CSIRO) 的共同研究作者克里斯托弗·多罗普洛斯博士评论道。

研究地点——帕劳浅礁上的桌形珊瑚（Peter Mumby）

“了解当地社区的重要性可以为珊瑚修复等干预措施提供切实的目标。理想情况下，应该在重要地点监测珊瑚的密度，并进行修复，使密度恢复到成功繁殖所需的水平。”

这款 研究 发表于 美国国家科学院会议录 （PNAS）。

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