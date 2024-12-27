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丧亲的虎鲸带着新生幼崽浮出水面

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Orca J35 与 J61（Maya Sears / NMFS / NOAA）
Orca J35 与 J61（Maya Sears / NMFS / NOAA）

2018 年，一头虎鲸因背着死去的幼崽行进了约 1,600 公里，似乎在哀悼 17 天而登上新闻头条，而近日，在美国太平洋沿岸被发现带着一头新生幼崽。

华盛顿鲸鱼研究中心的研究人员（压水堆) 表示，这头虎鲸（编号为 J35，非正式名称为 Tahlequah）已产下一只雌性，但他补充说，这对虎鲸的行为引起了研究界的担忧。

35 月 61 日，J20 和她的幼崽（已被指定为 JXNUMX，是太平洋西北部 J 群虎鲸的最新成员）在华盛顿州附近的普吉特湾首次被发现。 

三天后，美国国家海洋和大气管理局渔业局太平洋西北科学中心的一组科学家通过观察证实了 J35 和 J61 之间的关系，并拍摄了小鲸鱼腹部的照片以确认其性别。 

“对于新生的小牛来说，早期生活总是很危险，第一年的死亡率非常高，”CWR 指出。“J35 是一位经验丰富的母亲，我们希望她能够让 J61 度过这些艰难的早期时光。”

J61 现在必须度过生命中艰难的早期时期（Maya Sears / NMFS / NOAA）
J61 现在必须度过生命初期的艰难时期（Maya Sears / NMFS / NOAA）

华盛顿另一家机构的发展总监塔玛拉·凯利指出：“很难判断新生虎鲸的健康状况，因为它们刚出生时看起来凹凸不平。” 逆戟鲸保护协会“但在接下来的几周内，小牛应该会开始长胖，到那时研究人员就会更清楚地了解它的健康状况。”

“看上去不太活跃”

美国国家海洋和大气管理局渔业局负责对虎鲸种群进行摄影测量和身体测量，据该局称，这头幼鲸很可能是早产儿。该局还认为，J35 的身体状况在 XNUMX 月份最后一次检查时似乎不正常。

虎鲸保护协会表示：“理想情况下，母亲需要身体强健，储存足够的脂肪来满足哺乳的需求，这是令人担忧的。”

研究人员看到小鲸鱼在水下待了一段时间，表明它正在哺乳或试图哺乳，而且小鲸鱼还被推到 J35 的头上，但“看起来并不活泼”。 

“南部定居虎鲸种群需要充足的食物供应，主要是鲑鱼，才能生存和繁衍，”鲸鱼野生资源委员会评论道。“每一次出生都很重要，这些鲸鱼需要足够的鱼才能养活自己和幼崽。 

“我们将继续倡导通过恢复栖息地、拆除水坝和合理管理太平洋西北地区的渔业来恢复鲑鱼的数量。” 

虎鲸保护协会强调，“鲑鱼资源需要恢复到能够支持种群增长的水平。” 

也在 Divernet 上： 逆戟鲸绑架了领航鲸幼崽吗？, Orca 打破了记录——但代价是什么？, 潜水员狂吃逆戟鲸创下罚款纪录, 逆戟鲸“就像聚会上的孩子”

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