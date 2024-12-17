马尔代夫大师号将于 2025 年启航

Master Liveaboards 宣布其新船“Maldives Master”将于 2025 年初抵达马尔代夫，替代备受喜爱的“Blue Voyager”号，后者不幸在维修码头时起火。

这款 马尔代夫大师 是一艘 42 米长的船宿船，拥有两个宽敞的固定双人床舱、八个可转换的双床/双人舱和两个单人舱，可容纳 26 名客人。她设有室内用餐区、酒吧、空中休息室和室外按摩浴缸。中层甲板上有一个带遮阳的户外休息区，还有四个不同的阳光甲板——位于中层甲板和上层甲板前部的观景甲板、顶层甲板上的露天甲板和船尾的海洋甲板，均提供舒适的座椅和躺椅。

马尔代夫大师号上的宽敞客舱

海洋甲板是一个独特的设施，让客人在靠近水的地方露天放松。许多晚上，泛光灯会照亮海洋甲板附近的水面，以吸引浮游生物，从而吸引蝠鲼和鲸鲨。曾多次近距离目睹蝠鲼和鲸鲨进食。

马尔代夫大师号最突出的特色之一是定制的多尼船（潜水支援船）Blue Shadow。这艘 19 米多尼船宽敞、快速，配备了潜水员所需的所有现代便利设施。每位潜水员都有自己的站点，有足够的空间存放装备和工具，多尼船船员随时准备提供帮助。在往返潜水地点的旅途中，您可以爬上小楼梯到顶层甲板享受阳光和壮丽景色。主甲板内有带淋浴的卫生间，后甲板上有两个手持淋浴，还有独立的相机和设备冲洗槽。快速发动机、两台发电机和两台带氮氧膜系统的压缩机意味着您将在马尔代夫享受一流的潜水体验。