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马来西亚潜水度假村执照被吊销

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马来西亚拉央拉央岛不再有潜水活动
拉央拉央不再有潜水

马来西亚拉央拉央岛素来以潜水胜地而闻名，但据政府声明称，该岛唯一的度假村刚刚被正式吊销了经营执照。

该岛是马来西亚婆罗洲西北海岸南海南沙群岛的一部分，也是著名的海鸟保护区。燕子礁上的度假村设有 86 间客房和潜水中心，并拥有自己的飞机跑道，可直达 80 分钟路程外的哥打京那巴鲁。

马来西亚旅游、艺术与文化部（MOTAC）于 6 月 XNUMX 日起取消了拉央拉央岛度假村的经营许可证，理由是其违反了旅游法规，但没有具体说明取消该度假村的具体原因。 

泰国旅游部旅游专员罗斯兰·阿卜杜勒·拉赫曼表示，该部严肃对待“持牌旅游经营者的任何违法行为，以维护人民的福祉和利益”。

不退款政策

去年四月 潜水员 据报道，州政府已经 度假村警告称 该公司未能退还 50 多名海外和马来西亚潜水员支付的 100% 押金，这些潜水员因 Covid-19 封锁而无法前来。他们不仅被拒绝退款，而且他们的通信也没有得到任何回复。

2023 年 2024 月，度假村表示，由于未获得许可，度假村无法继续运营，因此，鉴于其“不退款政策”，度假村不会退还任何押金。据称，度假村代表回避了所有向他们提出法律索赔的尝试，并无视法庭于 XNUMX 年 XNUMX 月发出的遵守通知。

据新闻媒体报道 今日免费马来西亚 当地三家旅游机构，梦幻岛假期（Dreamy Island Holidays）、古达潜水度假村（Kudat Scuba Resorts）和克孔（Kekung），因这一情况而面临重大的经济损失。

据说，他们两人在 272,000 年至 48,500 年期间的预订中向度假村支付了超过 2020 马来西亚林吉特（约合 2022 英镑）。 

也在 Divernet 上： Wetpixel 的 Hanlon 否认坐拥潜水员现金, 鲨鱼潜水经营者对客户提起诽谤诉讼

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