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2025年马来西亚国际潜水博览会（MIDE）

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2025年马来西亚国际潜水博览会（MIDE）

- 马来西亚国际潜水博览会（MIDE） 回报 19th版, 探索、连接和保护海洋之谜.

马来西亚吉隆坡 – 马来西亚国际潜水博览会（MIDE） 回报 19th版，承诺展示世界一流的海洋探索、潜水创新和海洋保护。

主办单位 AsiaEvents Exsic 私人有限公司，MIDE 2025 将于 13年15月2025日至XNUMX日马来西亚吉隆坡国际贸易展览中心 (MITEC)，在引人注目的主题下 “探索、连接和保护海洋之谜。”

本次活动将是 正式启动 on 13月3日下午00:XNUMX by YB Khairul Firdaus Bin Akbar Khan, 旅游、艺术与文化部副部长（MOTAC），在 主舞台，2号厅，1层.

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完整的海洋生活体验。

中2025 不仅仅是一场潜水博览会。这是一场完整的海洋生活方式的盛宴，汇集了 跳水，自由 帆船，休闲 划船以及兴奋的 水上运动。专为 潜水专业人士, 海洋保护主义者水上运动爱好者，今年的活动将重点扩大到涵盖水上探索和娱乐的各个方面。

  • 无与伦比的优惠 最新的潜水设备和装备，以及重点展示的展品 创新潜水技术 和产品。
  • 探索世界级的潜水胜地海上旅行体验，包括以下产品 航海旅行, 休闲划船, 皮划艇, 免费潜水，以及其他水上冒险活动。
  • 引人入胜的小组讨论和专家主导的演讲 涵盖从尖端潜水技术和安全到海洋可持续性、保护工作和行业趋势等广泛的主题。
  • 高影响力的交流机会 为潜水员、旅游经营者、设备制造商、海洋生物学家和水上运动专业人士创建一个合作、灵感和业务增长的平台。
  • 为2025年MIDE展会的参观者提供便捷的旅行 为了庆祝与吉隆坡国际机场快铁 (KLIA Ekspres) 建立合作伙伴关系，MIDE 2025 推出了往返吉隆坡国际机场 1 号航站楼和 2 号航站楼的独家优惠。此次合作确保参加本次博览会的本地和国际游客都能享受到便捷无缝的旅程。
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MIDE 2025 的主要亮点

水肺潜水职业
这是一项新举措，允许与会者探索潜水行业内的职业道路，从潜水指导到海洋研究和水下电影制作。

海洋之谜演示
主题会议邀请潜水和海洋保护领域的杰出人士发言，重点关注可持续性、保护工作和不断变化的潜水景观。

论坛与对话
这些会议由行业专家主持，内容涵盖潜水安全、 水下摄影、海洋生物学、技术潜水和可持续实践。

青年参与区
为年轻游客提供有关塑料污染、珊瑚礁保护和海洋生物多样性等主题的互动和教育内容。

儿童教育区：设计 通过珊瑚礁工作坊、海洋生物讲故事、使用再生材料进行手工艺品制作以及有关海洋保护和塑料污染的实践学习等活动来教育和启发儿童。

Lens Beyond Ocean（LBO） 水下摄影 展示 

展出令人惊叹的作品，通过热情摄影师的镜头揭示水下世界的隐藏之美。

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认可与奖励

  • 最佳展位创意奖 – 为表彰参展商的创造力和努力，将在正式开幕式上颁发最佳展位奖，以表彰其出色的展位设计、创新和参观者参与度。
  • 媒体认可奖 – 表彰我们媒体合作伙伴的卓越贡献，他们为潜水文化、海洋保护带来了更高的知名度，并提升了 MIDE 等平台对促进行业发展的重要性。
  • 适应性潜水表彰奖—— 该奖项旨在表彰致力于通过适应性潜水帮助残疾人的组织，认可他们为打破障碍和激励潜水界拥抱多样性和无障碍所做的努力。

每日精彩奖品
拥有超过 100,000万令吉奖金 参观者可以赢得潜水套餐、旅行套餐、设备、培训课程以及参展商慷慨赞助的更多内容。

2025年MIDE的预计亮点

  • 参展公司数量：200
  • 展位总数：330
  • 预期参观者： 17,000
  • 专业参会者：10,000
  • 预估销售额：30万令吉
  • 研讨会/论坛：40 场会议 | 70 位演讲嘉宾
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 特色与活动

  • B2B 网络： 由主办 旅游马来西亚，将潜水经营者与国际旅行社联系起来。
  • 见面和问候：由 菲律宾旅游部 用于区域联网。
  • 谅解备忘录签署仪式： 之间 亚洲活动 Exsic （MIDE 组织者）和 RHB 海洋和谐，促进可持续的合作。

代言与战略合作伙伴

  • 赞同：马来西亚对外贸易发展局（MATRADE）
  • 由通过：旅游、艺术与文化部（MOTAC）
  • 战略行业合作伙伴:
    • 马来西亚旅游促进局 (MTPB)
    • 菲律宾旅游促进委员会
    • 沙巴旅游局
    • 登嘉楼旅游
    • 兰卡威发展局 (LADA)
    • 刁曼岛发展局（TDA）
    • 纳闽机构
    • 马来西亚登嘉楼大学 (UMT)
    • RHB 的 Ocean Harmoni

官方媒体合作伙伴

  • X射线 杂志 –丹麦
  • DiveLog Australasia – 澳大利亚
  • 潜水员 杂志 - 英国
  • 马来西亚 真正的亚洲 – 马来西亚
  • AmLeisure Media Sdn Bhd – 马来西亚
  • Adelston Media——马来西亚
  • GoTraz——马来西亚
  • Jom Do It Now – 马来西亚
  • 旅游指南 – 马来西亚

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🌐 网站: www.asiaevents.com.my

 关于主办方亚洲活动 Exsic (AEE) 是 MIDE 背后的力量，拥有超过 多年经验 在展览、媒体、休闲和酒店领域。AEE 在策划成功的本地和国际贸易展会方面拥有良好的业绩记录，并因其对马来西亚商业活动和旅游业的贡献而获得了无数奖项。

最新动态 水肺潜水员杂志的播客片段
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如何安装侧挂式气瓶？

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