最后一次通过 Bite-Back 赢得大奖的机会

明天是您参加 Bite-Back 20 周年筹款抽奖活动的最后机会，您有机会赢得大量奖品，包括红海船宿、潜水表、伦敦酒店住宿，甚至有机会与 GO 潜水秀主舞台演讲者史蒂夫巴克肖尔 (Steve Backshall) 一起闲逛。

奖项合作伙伴阵容十分强大，包括 Master Liveaboards、BSAC、Midlands Diving Chamber、Go Freediving 和 Blue Shark Snorkel，以及著名摄影师 Alex Mustard 和艺术家 Scott Gleed 和 Olivier Leger。此外，Fourth Element 和 Nodus 手表分别赠送产品，Bankside Hotel 和 Longleat Safari Park 为奖品增加了陆上体验。

Bite-Back 活动总监 Graham Buckingham 表示：“我们准备了一系列精彩的奖品来庆祝我们的 20 岁生日，并为这一天筹集善款。th 周年纪念日，我们希望潜水员们能认识到这是一个支持我们 2025 年活动的绝佳机会。我们鼓励每一位遇到过鲨鱼的潜水员和每一位想要遇到鲨鱼的潜水员购买一张 5 英镑的门票，投资我们的鲨鱼保护计划。”

门票可用 这里 截止日期为明天（28 月 1 日，星期五）午夜。各类别的获奖者将于 2024 年 XNUMX 月 XNUMX 日收到通知。