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最后一次通过 Bite-Back 赢得大奖的机会

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明天是您参加 Bite-Back 20 周年筹款抽奖活动的最后机会，您有机会赢得大量奖品，包括红海船宿、潜水表、伦敦酒店住宿，甚至有机会与 GO 潜水秀主舞台演讲者史蒂夫巴克肖尔 (Steve Backshall) 一起闲逛。

奖项合作伙伴阵容十分强大，包括 Master Liveaboards、BSAC、Midlands Diving Chamber、Go Freediving 和 Blue Shark Snorkel，以及著名摄影师 Alex Mustard 和艺术家 Scott Gleed 和 Olivier Leger。此外，Fourth Element 和 Nodus 手表分别赠送产品，Bankside Hotel 和 Longleat Safari Park 为奖品增加了陆上体验。

Bite-Back 活动总监 Graham Buckingham 表示：“我们准备了一系列精彩的奖品来庆祝我们的 20 岁生日，并为这一天筹集善款。th 周年纪念日，我们希望潜水员们能认识到这是一个支持我们 2025 年活动的绝佳机会。我们鼓励每一位遇到过鲨鱼的潜水员和每一位想要遇到鲨鱼的潜水员购买一张 5 英镑的门票，投资我们的鲨鱼保护计划。”

门票可用 这里 截止日期为明天（28 月 1 日，星期五）午夜。各类别的获奖者将于 2024 年 XNUMX 月 XNUMX 日收到通知。

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
@adefrutos63 #askmark 当你上一次潜水由于空气短缺而压力很大时，你如何处理后续潜水？ #scuba #scubadiving #scubadiver 链接 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM： https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

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潜水失败后如何重返水中？#AskMark #scuba

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本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。



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导游为涂鸦珊瑚付钱#scuba #news #podcast

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