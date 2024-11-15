水肺潜水员最大的在线资源
搜索
关闭此搜索框。

世界最大海草苗圃揭幕

在 Google 新闻上关注我们
订阅我们的每周通讯
世界最大海草苗圃揭幕

世界最大的海草苗圃揭幕，助力大堡礁生态系统修复

今天，世界上最大的专用海草修复苗圃在格拉德斯通揭幕，大堡礁的海草修复将得到极大促进。

中央昆士兰大学的 SeaGrow 苗圃由大堡礁基金会和科尔斯集团合作资助，是世界上第一个与领先的海草研究人员和珊瑚礁传统所有者共同开发的大型海草苗圃。

大堡礁基金会沿海栖息地修复主任威尔·哈米尔表示：“海草在维持大堡礁和支持沿海栖息地健康方面发挥着绝对关键的作用。

2O4A9431
世界最大海草苗圃揭幕 6

“作为世界上最大的海草生态系统的栖息地，大堡礁的草甸为海龟和儒艮等濒危物种提供了苗圃和食物来源，同时还充当了天然过滤器，去除水中的细沉积物和过量营养物等污染物。

“但它们还有另一项重要任务——通过储存 400 亿吨碳来缓解气候变化，这相当于八座悉尼海港大桥的重量。

“然而，该生态系统正受到气候变化的影响，一些地区正在努力从日益严重和频繁的风暴、洪水和气旋中恢复，例如去年夏天袭击大堡礁的贾斯珀气旋和基里利气旋。

cmerc 2021 年 18 月 51360384248 日 XNUMX o
世界最大海草苗圃揭幕 7

“生态系统的破坏是一把双刃剑。我们不仅失去了储存碳的能力，这些生态系统的消失还会引发历史碳沉积的释放，进一步增加排放。

“当世界努力实现紧迫的减排目标时，我们越来越多地将目光投向海洋及其沿海生态系统，因为它们的碳封存效率比雨林高出 30 到 50 倍，以寻求解决方案。

“这个新扩建的海草苗圃将采用该设施首创的创新种子方法，显著扩大修复规模，帮助修复关键的生态系统，同时释放大堡礁减轻气候变化影响的潜力。”

cmerc 2021 年 206 月 51360164566 日 XNUMX o
世界最大海草苗圃揭幕 8

CMERC 主任艾玛·杰克逊教授表示，该苗圃历时三年建成，将彻底改变退化的海草草甸，帮助其增强抵御气候变化日益加剧的影响的能力。

“从苗圃收集的种子可用于重新播种受损或破碎的草地，有助于改善其整体状况和恢复力。

“我们的新苗圃是世界上同类苗圃中最大的，它将增强我们恢复海草的能力，同时也为当地社区和学校提供更多机会来参观和了解这一重要的栖息地。”

00000060 SeaGrow Coles GBRF CQU Glad Credit 大堡礁基金会
2023 年 XNUMX 月，GBRF、CQU、Coles 和格拉德斯通港务公司与 Emma Jackson 和 Will Hamill 一起参加了在柯蒂斯岛举行的海草花采摘活动。

SeaGrow 苗圃由 Coles Group 与 大堡礁 基金会，并获得了澳大利亚政府珊瑚礁信托基金资助的珊瑚礁海岸修复计划的支持。

Coles 可持续发展治理与参与主管 Anna Stewart 表示：“今天是 Coles 与 大堡礁基金会 我们很高兴能参与建立世界上最大的海草苗圃。我们知道海草草甸对珊瑚礁的恢复力至关重要——它们是海洋动物的觅食地，也有助于增加生物多样性、改善水质和保护海岸线。

“我们期待在这个最先进的地点进行学习，我们希望这将有助于确保子孙后代能够享受大堡礁。”

2O4A9659
世界最大海草苗圃揭幕 9

杰克逊教授表示，世界各地的海草草甸都感受到了气候变化和水质日益增加的影响。

“此类举措对于全球建设重要海洋环境的健康和恢复力发挥着重要作用，该苗圃是全球海草苗圃网络的一部分。”

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
@adefrutos63 #askmark 当你上一次潜水由于空气短缺而压力很大时，你如何处理后续潜水？ #scuba #scubadiving #scubadiver 链接 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM： https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

@adefrutos63
#askmark 当你上一次潜水因空气短缺而压力很大时，如何处理后续潜水？
#水肺 #scubadiving #scubadiver


成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42ODgwQ0RBNTY1OTRERDQy

潜水失败后如何重返水中？#AskMark #scuba

Scuba.com 网站链接：https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER： https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。 本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。 本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。 00:00 介绍 01:19 Scuba.com 02:13 开箱 03:51 规格 09:40 评论

Scuba.com 网站链接：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz


成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。
00：00简介
01:19 潜水网
02:13 拆箱
03:51 规格
09:40 回顾

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

OrcaTorch D630 V2.0 脐带火炬评测#开箱#评测

本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。 https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

导游为涂鸦珊瑚付钱#scuba #news #podcast

订阅

让我们保持联系！

获取所有 Divernet 新闻和文章的每周综述 潜水面具
我们不是垃圾邮件！ 阅读我们的 私隐政策 获取更多信息。

订阅
通知
客人

0 评论
最投票
最新 最老的
内联反馈
查看所有评论
最新评论
拉斐尔·诺维塞蒂亚: 如何正确运输水肺气瓶
尤金: 4名潜水员被吸入管道后死亡
丹尼尔·皮尔: 潜水时你的耳朵有问题吗？这可能就是问题所在。
史蒂夫·法勒: 本·富兰克林的黑色舰队
巴德·塞尔斯: 大湖幽灵船（第二部分）
最新资讯
世界最大海草苗圃揭幕 世界最大海草苗圃揭幕
沉船潜水员向加拿大两侧的二战飞行员致敬 沉船潜水员向加拿大两侧的二战飞行员致敬
海岸警卫队引导潜水船寻找失踪潜水员 海岸警卫队引导潜水船寻找失踪潜水员
潜水员清理幽灵养鱼者留下的残骸 潜水员清理幽灵养鱼者留下的残骸
20 年庆祝魔幻岛潜水度假村成立 2025 周年 20 年庆祝魔幻岛潜水度假村成立 2025 周年
时光倒流：逆向衰老的水母 时光倒流：逆向衰老的水母

联系方式

Facebook X-推特 Instagram Youtube 线

本网站上未注明出处的图片版权归摄影师所有。
联系潜水员杂志 了解详情。

Facebook X-推特 Instagram Youtube 线

版权所有2024年 洛克传媒有限公司 版权所有。