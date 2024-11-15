世界最大海草苗圃揭幕

世界最大的海草苗圃揭幕，助力大堡礁生态系统修复

今天，世界上最大的专用海草修复苗圃在格拉德斯通揭幕，大堡礁的海草修复将得到极大促进。

中央昆士兰大学的 SeaGrow 苗圃由大堡礁基金会和科尔斯集团合作资助，是世界上第一个与领先的海草研究人员和珊瑚礁传统所有者共同开发的大型海草苗圃。

大堡礁基金会沿海栖息地修复主任威尔·哈米尔表示：“海草在维持大堡礁和支持沿海栖息地健康方面发挥着绝对关键的作用。

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“作为世界上最大的海草生态系统的栖息地，大堡礁的草甸为海龟和儒艮等濒危物种提供了苗圃和食物来源，同时还充当了天然过滤器，去除水中的细沉积物和过量营养物等污染物。

“但它们还有另一项重要任务——通过储存 400 亿吨碳来缓解气候变化，这相当于八座悉尼海港大桥的重量。

“然而，该生态系统正受到气候变化的影响，一些地区正在努力从日益严重和频繁的风暴、洪水和气旋中恢复，例如去年夏天袭击大堡礁的贾斯珀气旋和基里利气旋。

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“生态系统的破坏是一把双刃剑。我们不仅失去了储存碳的能力，这些生态系统的消失还会引发历史碳沉积的释放，进一步增加排放。

“当世界努力实现紧迫的减排目标时，我们越来越多地将目光投向海洋及其沿海生态系统，因为它们的碳封存效率比雨林高出 30 到 50 倍，以寻求解决方案。

“这个新扩建的海草苗圃将采用该设施首创的创新种子方法，显著扩大修复规模，帮助修复关键的生态系统，同时释放大堡礁减轻气候变化影响的潜力。”

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CMERC 主任艾玛·杰克逊教授表示，该苗圃历时三年建成，将彻底改变退化的海草草甸，帮助其增强抵御气候变化日益加剧的影响的能力。

“从苗圃收集的种子可用于重新播种受损或破碎的草地，有助于改善其整体状况和恢复力。

“我们的新苗圃是世界上同类苗圃中最大的，它将增强我们恢复海草的能力，同时也为当地社区和学校提供更多机会来参观和了解这一重要的栖息地。”

2023 年 XNUMX 月，GBRF、CQU、Coles 和格拉德斯通港务公司与 Emma Jackson 和 Will Hamill 一起参加了在柯蒂斯岛举行的海草花采摘活动。

SeaGrow 苗圃由 Coles Group 与 大堡礁 基金会，并获得了澳大利亚政府珊瑚礁信托基金资助的珊瑚礁海岸修复计划的支持。

Coles 可持续发展治理与参与主管 Anna Stewart 表示：“今天是 Coles 与 大堡礁基金会 我们很高兴能参与建立世界上最大的海草苗圃。我们知道海草草甸对珊瑚礁的恢复力至关重要——它们是海洋动物的觅食地，也有助于增加生物多样性、改善水质和保护海岸线。

“我们期待在这个最先进的地点进行学习，我们希望这将有助于确保子孙后代能够享受大堡礁。”

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杰克逊教授表示，世界各地的海草草甸都感受到了气候变化和水质日益增加的影响。

“此类举措对于全球建设重要海洋环境的健康和恢复力发挥着重要作用，该苗圃是全球海草苗圃网络的一部分。”