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加入马尔代夫的蒙蒂霍尔斯

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电视节目主持人、作家和 GO潜水表演 坚定的蒙蒂霍尔斯将加入潜水探险队，参加“马尔代夫最好的' 2025 年 XNUMX 月登上 Emperor Serenity 号船宿之旅——您可以和他一起航行。

“马尔代夫之最”船宿潜水之旅是想要探索马累和阿里环礁最著名、最迷人的潜水地点的潜水员的终极体验。您将发现最适合水道潜水、漂流潜水和尖峰潜水的地点，在那里您将有机会遇到各种令人着迷的海洋生物，包括蝠鲼、鲸鲨和许多其他物种。

Emperor Serenity 设有 26 间客舱，最多可容纳 13 名乘客。下层甲板设有八间双人床客舱，主甲板和上层甲板各设有两间套房，每间套房均配有一张特大号床和一张单人床，可欣赏壮丽的海景。每间客舱均配有独立控制的空调、私人套间浴室、充足的储物空间和方便的充电端口。

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田园诗般的马尔代夫海滩

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蒙蒂·霍尔斯是一名广播员、演讲者、博物学家、前皇家海军陆战队队员、海洋生物学家、旅行作家和领导力专家。他的经验包括二十多年在地球上一些最偏远的环境中领导团队、制作野生动物和冒险纪录片以及与英国和海外的蓝筹公司合作。

在马尔代夫之旅期间，蒙蒂将在船上进行晚间演讲，您将有机会进行个人层面的聊天，并亲耳聆听蒙蒂在世界各地的潜水故事。

此次旅行从 16 月 23 日至 2,699 日进行，费用为每人 12 英镑，以标准舱双人入住为基础。可升级。套餐包括船上七晚全食宿、内部接送、全程潜水、单个 XNUMX 升气瓶、铅坠、茶、咖啡和饮料。还包括氮氧混合气。

注意：国际航班、非指定活动和小费/酬金不包括在内。可能需支付单人附加费。请注意，所有活动、启动时间和演讲嘉宾可能会因当地环境条件而发生变化，活动进行顺序也可能发生变化。

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在马尔代夫潜水时经常可以看到蝠鲼

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01:20 潜水网
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